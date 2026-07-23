وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مانیل مدعی شد که ایران در مورد توافق جدی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی بی اساس در یک کنفرانس خبری در مانیل به خبرنگاران گفت: «ایران در مورد توافق جدی نیست. من فکر نمی‌کنم که آنها در مورد توافق جدی باشند.»

این دیپلمات ارشد آمریکایی بدون اشاره به تجاوزات اخیر کشورش علیه ایران و نقض تفاهم نامه مدعی شد که تهران پس از ورود به توافق، آن را «می‌شکند» یا سعی در «تغییر» آن دارد.

او همچنین در مورد یمن اظهار نظر کرد و گفت که امیدوار است انصارالله تنش‌زدایی کند.

روبیو همچنین در ادعایی تکراری گفت که تمرکز اصلی ایالات متحده «ایران عاری از سلاح هسته‌ای» است. آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر ادعا کرد که ایران «احتمالاً هنوز آماده توافق نیست. اما به زودی خواهد بود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: مارکو روبیو ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۷
در انتظار بررسی: ۳۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار به‌جای دخالت در امور کشورها به مشکلات آمریکایی‌ها توجه کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
از سازمان های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا، واشنگتن و کاخ سفید ببندند.
آمریکایی ها جنایتکار از خرداد ماه سال 1404 تاکنون در جنگ ایران بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و ما باید با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار بگیریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار در حملات خود به شهرهای ایران با انواع بمب های و سلاح های ساخت آمریکا جنایتکار و هم آلمان جنایتکارغیر نظامیان را هدف قرار می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
انتقام خون شهدای سلامت‌ و شهدای هلال احمر را می‌گیریم.
انتقام خون شهدای سلامت‌، سرداران و دانشمندان شهید و شهدای هلال احمر و خون زن و کودک حمله رژیم صهیونیستی را از این سگ هار خواهیم گرفت و به هیچ عنوان از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا، اسرائیل و آژانس مسئول عواقب حملات به تأسیسات هسته‌ای هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است سه کشور جنایتکار مانند آلمان جنایتکار، فرانسه جنایتکار و انگلیس جنایتکار همراه چند کشور جنایتکار دیگر به سرکردگی آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می دهند و همچنان نیز ادامه می دهند.
پس مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آتش دولت وحشی آمریکا جنایتکار دامن همه جهان را خواهد گرفت
آتش ارتش وحشی آمریکا جنایتکار دامن همه جهان را خواهد گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و آلمان شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا جنایتکار در مورد توافق متهم است و نه مدعی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مردم سلاح هسته ای میخواهد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باید وباید موشکهای ایران بخاک آمریکا برسند
ایران باید سلاح هسته ای بسازد ویا بخرد
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Iran (Islamic Republic of)
با قدرت به هر تجاوزی پاسخ می‌دهیم
۱۹:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با قدرت به هر تجاوزی پاسخ می‌دهیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
وقتی ما جدی می شویم

که
اولا ترامپ و نتانیاهو و شما و سایر جنایتکاران جنگی مجازات شوند

دوما آمریکا باید غرب آسیا را برای همیشه ترک کنه

سوما حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسه

چهارم غرامت تمامی خسارت های وارد شده به ایرات را پرداخت کند

تمامی تحریم ها علیه ایران لغو شود


و هیچ وقت تحریم آمریکا علیه ایران قابل برگشت نباشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آتش دولت وحشی آمریکا جنایتکار دامن همه جهان را خواهد گرفت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
وزیر محترم امور خارجه ایران چرا جواب این وزير دروغگو و پست آمریکا را نمی‌دهد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ایران میخواد ما مردم در این وضعیت نگه داره تا دوره ترامپ تموم بشه
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Iran (Islamic Republic of)
saeed
۱۶:۰۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اونجا که تهدید کرد مطالب نمیزارید .این جمله که ایران در مورد توافق جدی نیست میزاری
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا بمب اتم داره و حداقل 20ساله که مارا پاسخگو کرده که تعهد بدیم که بخدا دنبال بمب اتم نیستیم ،و این وضعیت در تاریخ ثبت خواهد شد و زیبنده ایران به عنوان کهن ترین کشور دنیا نیست.
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