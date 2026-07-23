وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مانیل مدعی شد که ایران در مورد توافق جدی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی بی اساس در یک کنفرانس خبری در مانیل به خبرنگاران گفت: «ایران در مورد توافق جدی نیست. من فکر نمی‌کنم که آنها در مورد توافق جدی باشند.»

این دیپلمات ارشد آمریکایی بدون اشاره به تجاوزات اخیر کشورش علیه ایران و نقض تفاهم نامه مدعی شد که تهران پس از ورود به توافق، آن را «می‌شکند» یا سعی در «تغییر» آن دارد.

او همچنین در مورد یمن اظهار نظر کرد و گفت که امیدوار است انصارالله تنش‌زدایی کند.

روبیو همچنین در ادعایی تکراری گفت که تمرکز اصلی ایالات متحده «ایران عاری از سلاح هسته‌ای» است. آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر ادعا کرد که ایران «احتمالاً هنوز آماده توافق نیست. اما به زودی خواهد بود.»

منبع: الجزیره