رئیس سازمان سینمایی گفت: اتفاق تلخ مدرسه شجره طیبه در میناب که در حوزه کودکان و نوجوانان رخ داد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - فریدزاده رئیس سازمان سینمایی فارابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در حاشیه بازدید از رویداد مشق ناتمام با تجلیل از تلاش هنرمندان برای به تصویر کشیدن جنایت‌های جنگ در دل بحران گفت: سایه جنگ هنوز بر سر ملت ایران سنگینی می‌کند و زخم‌های عمیق وارد شده بر روح و روان جامعه، نیازمند یادآوری و ثبت برای نسل‌های آینده است. هنر سینما می‌تواند پل ارتباطی میان نسل‌ها باشد تا فجایع تلخ از حافظه تاریخی محو نشود.

وی با اشاره به شرایط پرتلاطم یک سال اخیر و وقوع چندین جنگ خونین، از جمله جنگ ۱۲روزه و نبرد رمضان، بر لزوم بازتاب این رویداد‌ها در آثار هنری تأکید کرد.

وی افزود: جشنواره کودک و نوجوان امسال با الهام از وقایع سال گذشته قطعا رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید همچنین فاجعه تلخ مدرسه شجره طیبه در میناب که در حوزه کودکان و نوجوانان رخ داد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جشنواره امسال به نام این عزیزان مزین خواهد شد.

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فرید زاده توضیح داد: در میان آثار راه‌یافته به جشنواره، آثاری با محوریت میناب و قربانیان این حادثه باید حضور پررنگی داشته باشند.

رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: نه فقط جشنواره کودک، بلکه تمامی رویداد‌های سینمایی پیش رو باید به نام و یاد این عزیزان مزین شوند تا پیام و درس‌های این فجایع برای همیشه در حافظه تاریخی کشور باقی بماند.

برچسب ها: سازمان سینمایی ، شهدای جنگ ، کودکان جنگ
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