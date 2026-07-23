مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسین فلاح نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ بوده است، گفت: با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران، اقدامات مؤثری برای استمرار تولید و کاهش آسیب به واحدهای اقتصادی استان انجام شد.

حسین فلاح‌نژاد در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل استان از ابتدای شرایط جنگی، جلوگیری از تعدیل نیروی کار در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی بوده و تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به کار گرفته شد.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: تا پیش از آسیب‌دیدگی برخی صنایع فولادی و پتروشیمی، موضوع تعدیل نیرو چندان جدی نبود و استمرار تولید و فراوانی کالاها در بازار، نشان‌دهنده حضور فعال کارگران و کارفرمایان در عرصه تولید بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها و همزمانی آن با محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، بخشی از صنایع با کمبود مواد اولیه و منابع مورد نیاز تولید مواجه شدند و برخی واحدهای صادرات‌محور نیز در صادرات محصولات خود با مشکلاتی روبه‌رو شدند.

فلاح‌نژاد با حضور در برنامه سیما البرز تصریح کرد: در این شرایط، همت مسئولان، کارفرمایان و جامعه کارگری بر آن بود که از توقف چرخه تولید جلوگیری شود و با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، کمترین آسیب به تولید و اشتغال وارد شود.

وی مدیریت منابع موجود را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: در برخی واحدهای تولیدی اضافه‌کاری‌ها حذف شد، کارفرمایان با کاهش حاشیه سود خود تلاش کردند هزینه‌ها را مدیریت کنند و بخشی از منابع سرمایه‌گذاری به سمت تأمین هزینه‌های جاری تولید هدایت شد تا واحدهای تولیدی بتوانند از این مقطع عبور کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات ایجادشده در حوزه صادرات برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه حمایت از بخش خصوصی و استمرار فعالیت این واحدها را فراهم کرد.

برچسب ها: تعدیل نیرو ، چرخه تولید
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