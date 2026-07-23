مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان از شناسایی هزار و ۲۷۶ انشعاب غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ،حدودیت منابع آبی و ضرورت تأمین پایدار آب شرب، مدیریت مصرف و صیانت از شبکه‌های توزیع را به یکی از اولویت‌های مهم بخش آب در سیستان و بلوچستان تبدیل کرده است؛ در این میان، مقابله با انشعابات غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از هدررفت منابع آبی، با جدیت دنبال می‌شود.

فرهاد سرگلزایی  با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری یک‌هزار و ۲۷۶ فقره انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع انشعابات شناسایی‌شده، ۴۹۲ فقره پس از طی مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل و ۷۸۴ فقره نیز به طور کامل جمع‌آوری شد.

وی بیان کرد: اجرای این طرح‌ها موجب شد بیش از ۳۰۳ میلیون لیتر آب به چرخه تأمین و توزیع بازگردد؛ آبی که در صورت ادامه برداشت‌های غیرمجاز، از دسترس شبکه خارج می‌شد و می‌توانست فشار مضاعفی بر تأمین آب شرب مشترکان وارد کند.

آب مورد نیاز ۲۰ هزار نفر با ساماندهی انشعابات غیرمجاز تأمین شد

سرگلزایی تصریح کرد: آب بازگشته به چرخه مصرف، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب مناطق هدف داشته و کمبود آب جمعیتی معادل ۲۰ هزار نفر را در محدوده‌های اجرای این طرح جبران کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با انشعابات غیرمجاز در مدیریت منابع آبی اظهار کرد: هر انشعاب غیرمجاز علاوه بر برداشت غیرقانونی از منابع عمومی، پیامد‌های متعددی برای شبکه توزیع آب به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: افت فشار شبکه، افزایش استهلاک تأسیسات، اختلال در عدالت توزیع آب و تحمیل هزینه‌های اضافی برای نگهداری و اصلاح شبکه، از جمله آثار منفی استفاده از انشعابات غیرمجاز است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که منابع آبی با محدودیت مواجه است، حفاظت از هر قطره آب اهمیت ویژه‌ای دارد و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی یکی از اقدامات مؤثر برای حفظ این سرمایه حیاتی محسوب می‌شود.

مقابله با هدررفت آب همزمان با توسعه زیرساخت‌ها

سرگلزایی با اشاره به برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان برای مدیریت منابع آبی گفت: این شرکت در کنار توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح شبکه‌های توزیع، کاهش هدررفت آب، ارتقای بهره‌وری و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف، شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: مدیریت مصرف آب تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود، بلکه همراهی مردم و رعایت الگوی مصرف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری خدمات‌رسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مشارکت شهروندان در گزارش موارد برداشت غیرمجاز، جلوگیری از هدررفت آب در منازل و استفاده صحیح از این نعمت الهی، مکمل اقدامات اجرایی برای حفظ پایداری شبکه خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان در مدیریت مصرف آب تأکید کرد: تأمین پایدار آب نیازمند مشارکت همگانی است و صیانت از شبکه، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و مصرف بهینه، گامی اساسی برای حفظ این سرمایه حیاتی برای همه شهروندان به‌شمار می‌رود.

منبع شرکت آبفا استان 

برچسب ها: آبفا ، آبرسانی ، انشعاب آب
خبرهای مرتبط
جمع آوری بیش از ١١ هزار انشعاب غیر مجاز آب در اهواز
بیش از سه هزار حادثه در شبکه و انشعابات آب شهر زابل رفع شد
۱۱ هزار انشعاب جدید آب در لرستان واگذار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
آخرین اخبار
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
همکاری شیلات سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان برای توسعه آبزی‌پروری و اشتغال پایدار
آمادگی پلیس سیستان و بلوچستان برای تأمین امنیت زائران اربعین
واگذاری زمین‌های راکد در سیستان و بلوچستان بازنگری می‌شود
آماده‌باش کامل راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
آمادگی کامل نیروهای مستقر در سواحل مکران برقرار است/ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است
۲ پرتابه در کنارک اصابت کرد
۱۲۷۶ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی شد
۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع است؛ بهسازی ۶۰۰ مدرسه سیستان و بلوچستان
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق / هلاکت ۲ تروریست
زیرساخت‌ها برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها ارتقا یافت
تشدید نظارت بر رعایت حقوق قانونی کارگران در شرکت‌های خدماتی سیستان و بلوچستان
روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به بندر چابهار پیگیری می‌شود