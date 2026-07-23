باشگاه خبرنگاران جوان - احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از ثبت ۵ مرحله حمله موشکی آمریکا به شهرستانهای بوشهر و دشتی خبر داد و اظهار کرد: ادوات کشاورزان شهرستان دشتی صبح امروز در ۳ مرحله مورد اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه شهرستان دشتی از صبح امروز در ۳ مرحله هدف حملات موشکی قرار گرفته است، افزود: بررسیهای لازم برای تعیین ابعاد این حملات و میزان خسارتهای واردشده به ادوات کشاورزی و دیگر بخشهای احتمالی در حال انجام است.
جهانیان همچنین به حملات آمریکا به مرکز استان بوشهر اشاره کرد و گفت: از بامداد تا صبح امروز نیز مناطقی از شهر بوشهر در 2 مرحله مورد اصابت موشکی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: میزان خسارتهای ناشی از حملات یادشده در شهرستانهای دشتی و بوشهر از سوی دستگاههای مسئول در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.