باشگاه خبرنگاران جوان -نوزاد پسری با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم، روز ۳۱ تیرماه در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه و در یک زایمان کم‌سابقه، با موفقیت متولد شد.

مادر این نوزاد، بانوی ۲۷ ساله‌ای بود که در هفته سی‌ونهم بارداری و با شروع درد‌های زایمانی به بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه کرد.

این مادر سابقه هفت بارداری و چهار زایمان طبیعی را در پرونده پزشکی خود داشت و ابتلا به دیابت دوران بارداری وی نیز از طریق رژیم غذایی کنترل شده بود.

با توجه به وزن بالای جنین و شرایط بالینی مادر، تیم درمان تصمیم به انجام زایمان به روش سزارین گرفت و این عمل با حضور دکتر افسون حامدی‌پور، دستیار تخصصی زنان و زایمان، و دکتر نوری، استاد آنکال کشیک، با موفقیت انجام شد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تولد این نوزاد با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم را از موارد کم‌سابقه در حوزه زنان و زایمان عنوان کرد و اعلام کرد که مدیریت موفق این زایمان، حاصل آمادگی، هماهنگی و عملکرد مناسب تیم‌های تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) در ارائه خدمات به مادران باردار، به‌ویژه بارداری‌های پرخطر بوده است.