نوزاد پسری با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم، در یک زایمان کم‌سابقه و با مدیریت موفق تیم تخصصی زنان و زایمان، در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه متولد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نوزاد پسری با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم، روز ۳۱ تیرماه در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه و در یک زایمان کم‌سابقه، با موفقیت متولد شد.

مادر این نوزاد، بانوی ۲۷ ساله‌ای بود که در هفته سی‌ونهم بارداری و با شروع درد‌های زایمانی به بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه کرد.

این مادر سابقه هفت بارداری و چهار زایمان طبیعی را در پرونده پزشکی خود داشت و ابتلا به دیابت دوران بارداری وی نیز از طریق رژیم غذایی کنترل شده بود.

با توجه به وزن بالای جنین و شرایط بالینی مادر، تیم درمان تصمیم به انجام زایمان به روش سزارین گرفت و این عمل با حضور دکتر افسون حامدی‌پور، دستیار تخصصی زنان و زایمان، و دکتر نوری، استاد آنکال کشیک، با موفقیت انجام شد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تولد این نوزاد با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم را از موارد کم‌سابقه در حوزه زنان و زایمان عنوان کرد و اعلام کرد که مدیریت موفق این زایمان، حاصل آمادگی، هماهنگی و عملکرد مناسب تیم‌های تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) در ارائه خدمات به مادران باردار، به‌ویژه بارداری‌های پرخطر بوده است.

برچسب ها: تولد نوزاد ، نوزاد چاق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
شیره کور کرد تولدت مبارک.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۴:۱۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سن ۲۷ سالگی و ۷ بارداری و چها زایمان طبیعی و ۳ سزارین و نوزاد پنج کیلویی؟!!!!
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله
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