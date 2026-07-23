باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالال سید، نامزد دموکرات سنای آمریکا از ایالت میشیگان گفت: همه آمریکا‌یی‌ها باید یک قدم عقب برگردند و از خود بپرسند چرا ترامپ ما را وارد جنگی کرده که هیچ دلیلی برای حضور در آن نداشتیم؟ این جنگ بی‌اساس و مسخره است!

او افزود: چرا درباره نظامیانی که جان خود را از دست داده‌اند سوال نمی‌‌کنید؟ چرا درباره هزینه‌هایی که از مالیات مردم میشیگان برای این جنگ پرداخته می‌شود سوال نمی‌کنید؟ چرا درباره قیمت سرسام‌آور بنزین که دیوانه‌کننده است سوال نمی‌پرسید؟

نامزد سنای آمریکا ادامه داد: بیایید درباره موضوعاتی که به مردم میشیگان و آمریکا مربوط می‌شود صحبت کنیم؛ در میشیگان همه به خاطر این جنگ ناراحت هستیم.