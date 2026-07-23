زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ظهر امروز حوالی بخش «بابامنیر» در استان فارس را تکان داد و در پی آن تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر به حالت آماده‌باش درآمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۱ در مقیاس بزرگای امواج داخلی (MN) ساعت ۱۱:۲۸:۴۸ دقیقه امروز (پنجشنبه، اول مرداد ۱۴۰۵) حوالی شهر بابامنیر در استان فارس را به لرزه درآورد.

بر اساس داده‌های موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۰.۱۳ درجه عرض شمالی و ۵۱.۰۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد که رومرکز این زمین‌لرزه در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر بابامنیر در استان فارس، ۲۹ کیلومتری باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۳۴ کیلومتری دوگنبدان (مرکز شهرستان گچساران) قرار داشته است.

عمق ۱۰ کیلومتری این زلزله نشان‌دهنده وقوع آن در پوسته میانی منطقه است.

همچنین میزان عدم قطعیت مکانی این رویداد در جهت شمالی-جنوبی ۳.۴۸ کیلومتر و در جهت شرقی-غربی ۴.۴۴ کیلومتر اعلام شده که بیانگر دقت مناسب ثبت این رویداد توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اخبار رسیده از منابع محلی حاکی از آن است که این زمین‌لرزه با توجه به بزرگی نسبتا متوسط خود، تاکنون خسارت چندانی به تاسیسات و ساختمان‌های منطقه وارد نکرده است.

با این حال، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند.

برچسب ها: زمین لرزه ، بابامنیر فارس
خبرهای مرتبط
ریز بوشهر لرزید
زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری استان بوشهر خسارتی در بر نداشت
شیراز؛
"بابامنیر فارس" لرزید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
آخرین اخبار
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
شکست سناریوی دشمن در اختلال هوانوردی ایران/ پایداری آسمان کشور با تکیه بر توان داخلی
۳ حادثه رانندگی در شیراز با ۱۲ مصدوم
دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت بر سکوی قهرمانی شنای آسیا ایستاد/ طلای قورباغه ۵۰ متر برای علیرضا عرب
زلزله ۴.۱ ریشتری بابامنیر فارس را لرزاند/ آماده‌باش تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر
رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس
هم‌افزایی برای گشایش مسیر تأمین مالی تعاونی‌های روستایی فارس/ حمایت نماینده کازرون از تقویت شبکه تعاون روستایی
جنایت آمریکا در جنگ رمضان بدون اغماض در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی
فارس باید برای هر شرایطی آماده باشد/ تاکید بر آمادگی، همدلی و صرفه‌جویی
خط‌ونشان بازرسی کل و اتاق اصناف برای گران‌فروشان در شیراز/ بازار در رصد شبانه‌روزی است