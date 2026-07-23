باشگاه خبرنگاران جوان - زمینلرزهای به قدرت ۴.۱ در مقیاس بزرگای امواج داخلی (MN) ساعت ۱۱:۲۸:۴۸ دقیقه امروز (پنجشنبه، اول مرداد ۱۴۰۵) حوالی شهر بابامنیر در استان فارس را به لرزه درآورد.
بر اساس دادههای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۰.۱۳ درجه عرض شمالی و ۵۱.۰۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرد که رومرکز این زمینلرزه در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر بابامنیر در استان فارس، ۲۹ کیلومتری باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۳۴ کیلومتری دوگنبدان (مرکز شهرستان گچساران) قرار داشته است.
عمق ۱۰ کیلومتری این زلزله نشاندهنده وقوع آن در پوسته میانی منطقه است.
همچنین میزان عدم قطعیت مکانی این رویداد در جهت شمالی-جنوبی ۳.۴۸ کیلومتر و در جهت شرقی-غربی ۴.۴۴ کیلومتر اعلام شده که بیانگر دقت مناسب ثبت این رویداد توسط شبکههای لرزهنگاری است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اخبار رسیده از منابع محلی حاکی از آن است که این زمینلرزه با توجه به بزرگی نسبتا متوسط خود، تاکنون خسارت چندانی به تاسیسات و ساختمانهای منطقه وارد نکرده است.
با این حال، تیمهای ارزیاب هلالاحمر در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند.