باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطهای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاههای مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کردهاند.
ارژنگ افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسیهای کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.