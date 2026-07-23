معاون استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:بامداد امروز، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بامداد امروز، در پی حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف حمله هوایی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این حمله در ساعات اولیه بامداد امروز رخ داده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کرده‌اند.

ارژنگ افزود: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به حوادث را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از توجه یا انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

برچسب ها: حمله دشمن ، جنگ دشمن
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