علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در راس یک هیئت بلند پایه ظهر امروز پنجشنبه وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الزیدی در یک سفر رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وارد تهران شد.

وی در بدو ورود به تهران در فرودگاه مورد استقبال سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون مشترک ایران و عراق قرار گرفت.

نخست وزیر عراق پیش از این در مورد سفر به تهران گفته بود که در دیدار با مسئولان بلندپایه ایران، مسائل مشترک و نیز راه‌های تقویت همکاری دو جانبه را بررسی خواهد کرد.

بنابر اعلام خبرگزاری واع عراق، الزیدی در در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: امروز در یک سفر رسمی به تهران می‌روم و با مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهم کرد تا در خصوص مسائل مهم دو جانبه، همکاری‌های مشترک، ر رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای و تلاش برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفت‌و‌گو کنیم.

وی گفت: عراق و ایران روابط تاریخی، تمدنی و مرز‌ها و منافع مشترک دارند و همین مشترکات باعث می‌شود که روابط دو کشور مبتنی بر همکاری و گفت‌و‌گو و نیز احترام متقابل و در خدمت تقویت رشد و شکوفایی دو کشور و حمایت از امنیت و ثبات منطقه و جهان باشد.

منبع: ایرنا