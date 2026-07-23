علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در راس یک هیئت بلند پایه ظهر امروز پنجشنبه وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الزیدی در یک سفر رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وارد تهران شد.

وی در بدو ورود به تهران در فرودگاه مورد استقبال سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون مشترک ایران و عراق قرار گرفت.

نخست وزیر عراق پیش از این در مورد سفر به تهران گفته بود که در دیدار با مسئولان بلندپایه ایران، مسائل مشترک و نیز راه‌های تقویت همکاری دو جانبه را بررسی خواهد کرد.

بنابر اعلام خبرگزاری واع عراق، الزیدی در در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: امروز در یک سفر رسمی به تهران می‌روم و با مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهم کرد تا در خصوص مسائل مهم دو جانبه، همکاری‌های مشترک، ر رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای و تلاش برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفت‌و‌گو کنیم.

وی گفت: عراق و ایران روابط تاریخی، تمدنی و مرز‌ها و منافع مشترک دارند و همین مشترکات باعث می‌شود که روابط دو کشور مبتنی بر همکاری و گفت‌و‌گو و نیز احترام متقابل و در خدمت تقویت رشد و شکوفایی دو کشور و حمایت از امنیت و ثبات منطقه و جهان باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران و عراق ، نخست‌وزیر عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کسی که با قاتلان مردم ایران دست می‌دهد قطعا دشمن ما هست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این نوکران شیاطین رو به ایران راه ندین. فقط بزنین تا دشمن نابود بشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اول رفت پیش ترامپ بعد اومد پیش شما
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره با شیطان هرگز
توافق با شیطان هرگز
تفاهم با شیطان هرگز
ایران مصمم است که انتقام خون های ریخته شده و آسیب های وارد به کشور را از آمریکا و اسرائیل و هم پیمان های آنها بگیرد
۸
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
باز نفت رفت بالا یکبار پاکستان یکبار قطر یکبار عمان یکبار .... حالا هم دست نشانده ی آمریکای ها در عراق آقای مسئول دهنت رو برای چند روز ببند باز شروع هفته نشه پالس ضعف و مذاکره بفرستی باز ترامپ رو برنده ی این قمار نکن
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
علی الزیدی شریک دزد و رفیق قافله است نباید راهش می دادید
۶
۱۶
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