باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر برخی رسانه‌های داخلی مدعی شدند که صداوسیما بخش مهمی از سخنان رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی قضایی را سانسور کرده است؛ ادعایی که در رسانه‌های معاند نیز با هدف القای اختلاف میان ارکان نظام بازتاب یافت.

به عنوان مثال، روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه اول مرداد در یادداشتی نوشت: رسانه ملی خبر دیدار پزشکیان و اژه‌ای را پخش کرد اما محور‌هایی که محتوای اصلی سخنان رئیس قوه قضائیه بودند و نشان می‌دادند سران قوا متحدند و رئیس اجرائی کشور مورد حمایت رئیس قوه قضائیه است را سانسور کرد.

این روزنامه در ادامه نتیجه‌گیری کرد: «این، یعنی کسانی که در راس سازمان صداوسیما قرار دارند خارج از چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای این سازمان عمل می‌کنند و خود را برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌گذاری‌های کشور صاحب حق می‌دانند. بسیاری از منتقدان این سازمان معتقدند عملکرد صداوسیما تابع تصمیمات یک جناح خاص است و این سازمان به جای آنکه ملی و بی‌طرف باشد، جناحی و پیرو یک تفکر سیاسی خاص است.»

در ادامه، یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، نیز بامداد جمعه دوم تیرماه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «چرا صداوسیما بخش‌هایی از صحبت‌های روسای قوا را حذف می‌کند؟ چه کسی در صداوسیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان روسای قوا نباید پخش شود؟»

اینکه حجم بالای اخبار در کنار محدودیت زمان آنتن در هیچ کشوری اجازه پخش کامل سخنان مسئولان را نمی‌دهد، امری کاملا بدیهی است. افزون بر این، افرادی که تجربه فعالیت در هر رسانه‌ای اعم از رسانه‌های مکتوب و تصویری را دارند، بخوبی می‌دانند که پوشش اظهارات مقامات و مسئولان کشور در قالب یک خبر کوتاه یا گزارش تلویزیونی، کاملا وابسته به تشخیص و سلیقه خبری خبرنگار است و از خبرنگاری به خبرنگار دیگر فرق می‌کند و اینگونه نیست که جمله به جمله اظهارات مسئولان توسط مدیران بالادستی انتخاب، بررسی یا تعیین تکلیف شود.

با این توضیحات، اما بررسی محتوای بخش‌های خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱:۰۰ به عنوان پربیننده‌ترین بخش‌های خبری نشان می‌دهد این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد و بر خلاف آنچه گفته شده، محور اصلی پوشش خبری این دیدار در رسانه ملی، تأکید بر همدلی و همراهی سران قوا برای حل مشکلات کشور، مقابله با تهدید‌های خارجی، رسیدگی به مطالبات اقتصادی مردم و حمایت رئیس قوه قضائیه از رئیس دستگاه اجرایی کشور بوده است.

به عنوان نمونه، شبکه خبر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه گزارش داد، آقای پزشکیان در نشست شورای عالی قضایی با تاکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و واقع‌بینی نسبت به هزینه‌های این مسیر گفت: «ما تا پای جان در دفاع از کشور و منافع ملت ایستاده‌ایم و در این مسیر هیچ تردیدی نداریم» و رئیس قوه قضائیه هم در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های قوه مجریه شهادت داد که «آقای پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است و قوه قضائیه برای کمک به رفع موانع تولید تمام‌قد کنار دولت ایستاده است.»

بنابراین، محتوای منتشرشده از این دیدار در بخشهای خبری شبکه خبر نشان می‌دهد محور اصلی سخنان آقای پزشکیان و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، تأکید بر وحدت، هماهنگی میان قوا، حمایت از دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی و دفاع از منافع ملی بوده است؛ موضوعی که با ادعای مطرح‌شده درباره «سانسور حمایت محسنی اژه‌ای از پزشکیان» همخوانی ندارد. ویدئوی زیر که از دو بخش خبری پربیننده تلویزیون استخراج شده نیز گواهی بر این مدعاست.

حمایت رئیس قوه قضائیه از رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی قضایی