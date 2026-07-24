در روز‌های اخیر برخی مدعی شدند که صداوسیما سخنان رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی قضایی را سانسور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر برخی رسانه‌های داخلی مدعی شدند که صداوسیما بخش مهمی از سخنان رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی قضایی را سانسور کرده است؛ ادعایی که در رسانه‌های معاند نیز با هدف القای اختلاف میان ارکان نظام بازتاب یافت. 

به عنوان مثال، روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه اول مرداد در یادداشتی نوشت: رسانه ملی خبر دیدار پزشکیان و اژه‌ای را پخش کرد اما محور‌هایی که محتوای اصلی سخنان رئیس قوه قضائیه بودند و نشان می‌دادند سران قوا متحدند و رئیس اجرائی کشور مورد حمایت رئیس قوه قضائیه است را سانسور کرد.

این روزنامه در ادامه نتیجه‌گیری کرد: «این، یعنی کسانی که در راس سازمان صداوسیما قرار دارند خارج از چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای این سازمان عمل می‌کنند و خود را برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌گذاری‌های کشور صاحب حق می‌دانند. بسیاری از منتقدان این سازمان معتقدند عملکرد صداوسیما تابع تصمیمات یک جناح خاص است و این سازمان به جای آنکه ملی و بی‌طرف باشد، جناحی و پیرو یک تفکر سیاسی خاص است.»

در ادامه، یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، نیز بامداد جمعه دوم تیرماه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «چرا صداوسیما بخش‌هایی از صحبت‌های روسای قوا را حذف می‌کند؟ چه کسی در صداوسیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان روسای قوا نباید پخش شود؟»

اینکه حجم بالای اخبار در کنار محدودیت زمان آنتن در هیچ کشوری اجازه پخش کامل سخنان مسئولان را نمی‌دهد، امری کاملا بدیهی است. افزون بر این، افرادی که تجربه فعالیت در هر رسانه‌ای اعم از رسانه‌های مکتوب و تصویری را دارند، بخوبی می‌دانند که پوشش اظهارات مقامات و مسئولان کشور در قالب یک خبر کوتاه یا گزارش تلویزیونی، کاملا وابسته به تشخیص و سلیقه خبری خبرنگار است و از خبرنگاری به خبرنگار دیگر فرق می‌کند و اینگونه نیست که جمله به جمله اظهارات مسئولان توسط مدیران بالادستی انتخاب، بررسی یا تعیین تکلیف شود.

با این توضیحات، اما بررسی محتوای بخش‌های خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱:۰۰ به عنوان پربیننده‌ترین بخش‌های خبری نشان می‌دهد این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد و بر خلاف آنچه گفته شده، محور اصلی پوشش خبری این دیدار در رسانه ملی، تأکید بر همدلی و همراهی سران قوا برای حل مشکلات کشور، مقابله با تهدید‌های خارجی، رسیدگی به مطالبات اقتصادی مردم و حمایت رئیس قوه قضائیه از رئیس دستگاه اجرایی کشور بوده است.

به عنوان نمونه، شبکه خبر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه گزارش داد، آقای پزشکیان در نشست شورای عالی قضایی با تاکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و واقع‌بینی نسبت به هزینه‌های این مسیر گفت: «ما تا پای جان در دفاع از کشور و منافع ملت ایستاده‌ایم و در این مسیر هیچ تردیدی نداریم» و رئیس قوه قضائیه هم در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های قوه مجریه شهادت داد که «آقای پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است و قوه قضائیه برای کمک به رفع موانع تولید تمام‌قد کنار دولت ایستاده است.»

بنابراین، محتوای منتشرشده از این دیدار در بخشهای خبری شبکه خبر نشان می‌دهد محور اصلی سخنان آقای پزشکیان و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، تأکید بر وحدت، هماهنگی میان قوا، حمایت از دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی و دفاع از منافع ملی بوده است؛ موضوعی که با ادعای مطرح‌شده درباره «سانسور حمایت محسنی اژه‌ای از پزشکیان» همخوانی ندارد. ویدئوی زیر که از دو بخش خبری پربیننده تلویزیون استخراج شده نیز گواهی بر این مدعاست.

حمایت رئیس قوه قضائیه از رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی قضایی

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برچسب ها: رسانه ملی ، سران سه قوه ، همبستگی ملی ، رفع مشکلات مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش جناح رئیس جمهور در زمینه حل مشکلات کشور هم اینچنین فعال بودند
۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
حامد
۲۰:۵۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
موضوع، اهمیت خاصی هم نداره
اصلاً مهم نیست کی چی گفته که ازش خبر تهیه کردید
۱۳
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
صدا و سیما عالی هست، دولت به‌جای طلبکاری و مظلوم‌نمایی یه فکری به حال اقتصاد بکنه، قبل جنگ هم بابت همین اقتصاد و تصمیمات دولت کشور بهم ریخت. الان بهونه جنگ هم اضافه شده دیگه اصلا اگه مسئولیت‌پذیر باشن و پاسخگو.
۸
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
از روزنامه جمهوری اسلامی بعید است که حرفهای
خلاف وحدت قوا می زند و از پایگاه خبری خبرنگاران جوان
متشکریم که با این گزارش خوب به تبیین موضوع پرداختند!!!
۴
۱۳
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
همیشه صدا و سیما خلاف نظر اکثریت مردم گزارش میذاره تو ده سال اخیر برای مردم عادی شده همین حمایت عجیب تلویزیون از قلعه نویی با اینکه صعود نکرد ازش قهرمان ساختن اما تو رسانه های آزاد نظر مردم ضد قلعه نویی میلیونی بود
۱۹
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هیچ فرقی هم نمیکرد. همش حرفای شعاری و تکراری. الکی جو ندید
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دانشمند هسته ای مان در فرانسه ترور کردند سرش را بریدند،دولت نه حرفی نه اعتراضی کرد، اما برای سایت فردوسی پور وطن فروش ،کل دولت بسیج کردند
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خوب این آقابان که بعنوان اعضا سران قوا کنار هم می نشیند و برای کشور تصمیم می گیرند این خود حمایت است حال چه نیازی به بیان آن از طریق رسانه می باشد.مردمند که نیاز به حمایت دارند که بواسطه سو مدیریت تحت فشار اقتصادی می باشند.
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
سوالی که باید پرسیده بشه اینه که یوسف پزشکیان چیکاره است آیا مردمی که پزشکیان رو انتخاب کردن دختر و پسر و دامادش رو هم انتخاب کردن بساط این آقا زادگی کی قرار در این کشور تموم شه
۴
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
یوسف پزشکیان چکاره حسنه؟
۶
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
از این که صدا و سیما جناحی عمل میکنه شکی نیست ولی این قسمت صحبتهای اژه ای را صدا و سیما پخش کرد پس حرف بی خودی است
۷
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بله سخنرانی دکتر پزشکیان رو سانسور کرد
۱۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اگه همه کنداکتور صدا و سیما به جناب آقای ریاست جمهور اختصاص پیدا کنه راضی میشید؟
۹
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
صداوسیما وظیفشه در راستای دولت باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
این آقا یوسف دردانه هر چند وقت یکبار از خودش افاضاتی در می کند که می ترسیم آخرش کار دست بابای پیرمردش بدهد و به جاده خاکی و پر چاله چوله، هدایتش کند. مثل این دفعه که به رئیس صدا و سیما توپیده. معلوم نیست دفعه بعد به کجاها بتوپد و با چه شدتی!
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
گزارش کاملا واضح است و رئیس قوه قضائیه از آقای پزشکیان وتلاش های ایشان تشکر کرد....همه این بخش خبری را دیدند چرا هم خودتون را سوا وضایع میکنید هم به شعور مخاطب توهین میکنید.
۴
۲۷
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۱۲
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