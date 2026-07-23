باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران با اشاره به آغاز مأموریت نیروهای آتشنشانی تهران در اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: سازمان آتشنشانی تهران برای پانزدهمین سال متوالی در مرزهای کشور حضور خواهد داشت و تمامی ظرفیت خود را برای تأمین ایمنی زائران به کار میگیرد.
وی افزود: صبح امروز ۱۳۰ آتشنشان حرفهای و عملیاتی به همراه ۴۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین، تانکرهای آب و تجهیزات تخصصی به مرزهای تعیینشده اعزام شدند و به محض استقرار، خدمات خود را آغاز خواهند کرد.
بازدید ایمنی از مواکب و آموزش خادمان
ملکی با بیان اینکه آتشنشانان از مواکب، آشپزخانهها، چایخانهها و زائرسراها بازدید ایمنی انجام میدهند، گفت: برگزاری دورههای آموزشی برای نیروهای خدماتی، بهویژه آموزش نحوه استفاده از خاموشکنندههای آتش، از دیگر برنامههای این مأموریت است.
وی تأکید کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه نیز نیروهای عملیاتی آتشنشانی در کوتاهترین زمان خدمات امدادی و اطفای حریق را ارائه خواهند کرد.
خنکسازی زائران با مهپاش در اوج گرما
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به گرمای شدید ایام اربعین در مرزهای غربی و جنوبی کشور گفت: آتشنشانان در ساعات گرم روز با استفاده از تجهیزات مهپاش، زائران را در گلوگاههای پرتردد خنک میکنند تا شرایط عبور برای آنان قابل تحملتر شود.
اعزام نیروها خللی در خدمات تهران ایجاد نمیکند
ملکی خاطرنشان کرد: با وجود اعزام بخشی از نیروها و تجهیزات به مأموریت اربعین، هیچگونه خللی در روند خدمترسانی به شهروندان تهرانی ایجاد نخواهد شد، زیرا نیروها و امکانات بر اساس تجربه سالهای گذشته بهگونهای مدیریت شدهاند که پوشش عملیاتی پایتخت حفظ شود.
توصیههای ایمنی به زائران
وی بیشترین حوادث سفرهای اربعین را مربوط به تصادفات جادهای دانست و از زائران خواست تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند و در صورت سفر با خودروی شخصی، از رانندگی انفرادی خودداری کنند.
ملکی توصیه کرد رانندگان هر دو ساعت یکبار دستکم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در محل امن استراحت کنند و در صورت رانندگی شبانه، پیش از حرکت استراحت کافی داشته باشند.
وی همچنین بر پارک خودرو در پارکینگهای مجاز تأکید کرد و گفت: زائران برای جلوگیری از گم کردن خودرو، از محل پارک آن عکس تهیه کنند.
هشدار درباره نگهداری وسایل اشتعالزا در خودرو
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از زائران خواست از رها کردن پاوربانک، عطر، اسپری، الکل، بطری آب و سایر اقلام قابل اشتعال یا حساس به گرما روی داشبورد یا داخل کابین خودرو خودداری کنند و در صورت لزوم، این وسایل را در قسمتهای سایه مانند صندوق عقب یا زیر صندلی قرار دهند.
وی همچنین توصیه کرد خودروها با باک پر وارد پارکینگهای روباز نشوند تا خطرات ناشی از گرمای شدید کاهش یابد.
قدردانی از آتشنشانان داوطلب
ملکی در پایان با بیان اینکه اغلب آتشنشانان بهصورت داوطلبانه در این مأموریت حضور مییابند، گفت: این نیروها حدود ۱۵ روز در شرایط سخت آبوهوایی تنها برای خدمت به زائران فعالیت میکنند و بسیاری از آنان فرصت زیارت نیز پیدا نمیکنند؛ از زائران درخواست میکنیم نایبالزیاره همه خدمتگزاران اربعین، بهویژه آتشنشانان، باشند.