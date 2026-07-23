باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مرتضی آقایی، معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اشاره به روند ثبتنام زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ثبتنام زائران از ۹ تیرماه در سامانه سماح آغاز شده و تاکنون تعداد ثبتنامکنندگان از مرز یکونیم میلیون نفر عبور کرده است. همزمان، تردد زائران از مرزهای کشور نیز آغاز شده و پیشبینی میشود طی روزهای آینده حجم تردد در مرزها افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام در سامانه سماح مبنای برنامهریزی تمامی کمیتههای ستاد مرکزی اربعین است، افزود: اطلاعات ثبتشده در این سامانه برای برنامهریزی خدمات مورد نیاز زائران مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین بهرهمندی از پوششهای بیمهای و خدمات درمانی منوط به ثبتنام در سماح است.
آقایی با اشاره به شرایط آبوهوایی و ازدحام جمعیت در ایام اربعین گفت: با توجه به احتمال بروز گرمازدگی، بیماری یا حوادث، ثبتنام در سامانه سماح اقدامی ضروری است تا در صورت نیاز، زائران بتوانند از خدمات پیشبینیشده استفاده کنند.
معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره آمار ثبتنامکنندگان نیز بیان کرد: ۵۸ درصد زائران ثبتنامشده را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل میدهند. همچنین ۵۸ درصد مرز مهران، ۲۵ درصد مرز شلمچه و ۱۱ درصد مرز خسروی را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند.
وی از زائران خواست در صورت امکان مرز خسروی را برای خروج انتخاب کنند و افزود: شرایط آبوهوایی این مرز مناسبتر است و امکانات ایجادشده در دو سوی مرز، عبور زائران را تسهیل میکند. همچنین مرز خسروی نزدیکترین مسیر برای تشرف به شهر کاظمین است و زائران میتوانند سفر خود را از این شهر آغاز کنند.
آقایی با اشاره به امکان انتخاب مرزهای متفاوت برای رفت و برگشت گفت: زائران میتوانند از یک مرز خارج شده و از مرزی دیگر به کشور بازگردند و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد.
وی درباره دریافت ارز اربعین نیز اظهار کرد: اطلاعات زائران ثبتنامشده بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی و بانکهای عامل قرار میگیرد و زائران میتوانند با استفاده از سامانههای غیرحضوری بانکها، زمان مراجعه و دریافت ارز خود را مدیریت کنند تا با ازدحام کمتری مواجه شوند.
معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین به پوششهای بیمهای زائران اشاره کرد و گفت: بر اساس قرارداد با بیمه ایران، هزینه درمان سرپایی تا سقف ۳۰ میلیون تومان، هزینه بستری تا ۲۵۰ میلیون تومان، غرامت ازکارافتادگی تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، فوت به هر علت ۵۰۰ میلیون تومان و فوت ناشی از حادثه تا مجموع دو میلیارد تومان تحت پوشش قرار گرفته است.
وی از راهاندازی نرمافزار «همیار اربعین» خبر داد و افزود: این برنامه با بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، خدماتی مانند مسیریابی، معرفی مواکب، مراکز درمانی، پایگاههای هلالاحمر، مراکز کنسولی، محتوای فرهنگی، دسترسی به رادیو اربعین، امکان ارسال ۵۰ پیامک رایگان و موقعیتیابی اعضای کاروان را در اختیار زائران قرار میدهد.
آقایی در پایان با توصیه به زائران برای ثبتنام هرچه سریعتر در سامانه سماح، انتخاب مرزهای کمتردد و پرهیز از موکول کردن سفر به روزهای پایانی، ابراز امیدواری کرد با کاهش مدت اقامت زائران در شهرهای زیارتی، امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از مشتاقان از خدمات و امکانات اربعین فراهم شود.