باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عرب، دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز مرودشت، در رقابت‌های قهرمانی شنای رده‌های سنی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار شد، موفق شد در فینال ماده ۵۰ متر شنای قورباغه با ثبت زمان ۲۸.۲۲ ثانیه، مقتدرانه عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کند.

این ملی‌پوش شایسته کشورمان با عملکردی درخشان، ضمن ایستادن بر سکوی نخست آسیا، افتخاری ارزشمند را برای جمهوری اسلامی ایران، استان فارس و دانشگاه پیام نور به ارمغان آورد و برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش دانشگاهی کشور افزود.

در پی این موفقیت، احمد رستگار، رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، با صدور پیامی این دستاورد ارزشمند را به علیرضا عرب، خانواده وی، جامعه دانشگاهی، مربیان، اعضای تیم ملی شنا و مردم شریف استان فارس تبریک گفت.

او، ین قهرمانی را حاصل تلاش، پشتکار و همت والای این دانشجوی ورزشکار دانست و اظهار کرد: کسب مدال طلای آسیا توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی و ورزشی این دانشگاه و گواهی بر توانمندی جوانان مستعد ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی است.

منبع: دانشگاه پیام نور فارس