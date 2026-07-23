دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت و ملی‌پوش شنای جمهوری اسلامی ایران با درخشش در رقابت‌های قهرمانی شنای رده‌های سنی آسیا، مدال طلای ماده ۵۰ متر شنای قورباغه را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عرب، دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز مرودشت، در رقابت‌های قهرمانی شنای رده‌های سنی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار شد، موفق شد در فینال ماده ۵۰ متر شنای قورباغه با ثبت زمان ۲۸.۲۲ ثانیه، مقتدرانه عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کند.

این ملی‌پوش شایسته کشورمان با عملکردی درخشان، ضمن ایستادن بر سکوی نخست آسیا، افتخاری ارزشمند را برای جمهوری اسلامی ایران، استان فارس و دانشگاه پیام نور به ارمغان آورد و برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش دانشگاهی کشور افزود.

در پی این موفقیت، احمد رستگار، رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، با صدور پیامی این دستاورد ارزشمند را به علیرضا عرب، خانواده وی، جامعه دانشگاهی، مربیان، اعضای تیم ملی شنا و مردم شریف استان فارس تبریک گفت.

او، ین قهرمانی را حاصل تلاش، پشتکار و همت والای این دانشجوی ورزشکار دانست و اظهار کرد: کسب مدال طلای آسیا توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی و ورزشی این دانشگاه و گواهی بر توانمندی جوانان مستعد ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی است.

منبع: دانشگاه پیام نور فارس 

برچسب ها: دانشجو ، دانشگاه پیام نور فارس ، مرودشت ، شنا
خبرهای مرتبط
برای دومین سال متوالی:
تیم شنای خواهران واحد علوم و تحقیقات به مقام قهرمانی در مسابقات کشوری دست یافت
توسعه علمی دانشگاه پیام‌نور فارس با حمایت خیران/ همکاری خیرین شاه‌کلید ارتقای آموزش و پژوهش است
آغاز ثبت‌نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور فارس
تیم والیبال شهید ناظری الف بر سکوی قهرمانی ایستاد
قهرمانی سمنان در مسابقات وزنه برداری
خواهران هاکی قم بر سکوی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
آخرین اخبار
تکذیب شایعه انفجار در شیراز‌/ هیچ اصابت جدیدی گزارش نشد‌
از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک
شهرداری شیراز بر سکوی سوم فوتسال کلانشهر‌های کشور ایستاد
پایان تنش آبی ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شیراز با تکمیل تصفیه‌خانه قصردشت
۱۰۰ خادم فارس در مسیر اربعین به زائران خدمت می‌کنند
از حوض‌های خانه‌های تاریخی تا نسیم دراک؛ روایت هوشمندی معماری شیراز در بافت قدیم
فناوری اطلاعات «مغز متفکر» دستیابی به افق شهرهای برتر جهان است
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در پناهگاه حیات وحش «دره‌باغ» بوانات / کشف لاشه بز وحشی و سلاح‌های شکاری
وحدت کلمه ستون فقرات انقلاب است / پروژه جنوب مظلوم عملیات روانی دشمن برای ایجاد شکاف است
تداوم بی‌وقفه پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل در شرایط خاص کشور/ لجستیک ملی متوقف نمی‌شود
شکست سناریوی دشمن در اختلال هوانوردی ایران/ پایداری آسمان کشور با تکیه بر توان داخلی
۳ حادثه رانندگی در شیراز با ۱۲ مصدوم
دانشجوی دانشگاه پیام نور مرودشت بر سکوی قهرمانی شنای آسیا ایستاد/ طلای قورباغه ۵۰ متر برای علیرضا عرب
زلزله ۴.۱ ریشتری بابامنیر فارس را لرزاند/ آماده‌باش تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر
رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس
هم‌افزایی برای گشایش مسیر تأمین مالی تعاونی‌های روستایی فارس/ حمایت نماینده کازرون از تقویت شبکه تعاون روستایی
جنایت آمریکا در جنگ رمضان بدون اغماض در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی
فارس باید برای هر شرایطی آماده باشد/ تاکید بر آمادگی، همدلی و صرفه‌جویی
خط‌ونشان بازرسی کل و اتاق اصناف برای گران‌فروشان در شیراز/ بازار در رصد شبانه‌روزی است