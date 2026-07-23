زمان بررسی گذرنامه زائران در مرز مهران به چهار ثانیه رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی روز پنجشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین حسینی با اشاره به برنامهریزیها برای مدیریت ترافیک، اظهار کرد: وظیفه تامین امنیت و نظم این رویداد بزرگ بر دوش مجموعه انتظامی استان است و برنامههای ما در این زمینه از روزهای پس از تعطیلیهای نوروز کلید خورد.
وی افزود: امسال طرحی ویژه و میدانی برای روانسازی جادههای دسترسی به مرز مهران اجرا میشود تا ضمن پیشگیری از گرههای ترافیکی، زندگی و کارهای روزمره شهروندان مهران نیز دچار مشکل نشود.
فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: ساماندهی و مدیریت خودروها در خودروگاهها با برنامهریزی دقیق انجام شده و افزون بر این، کنترل جمعیت از ورودیهای استان صورت میگیرد و مسیرهای جایگزین دسترسی به مهران نیز برای شرایط ویژه در نظر گرفته شدهاند.
سردار سلمانی درباره کارکرد سامانههای هوشمند مرزی، گفت که با بهرهگیری از سامانه سجاد، مدارک زائران در زمان سه تا چهار ثانیه بارگذاری و دادهها با کشور عراق به اشتراک گذاشته میشود که این روند شتاب چشمگیری به رفتوآمدها بخشیده است.
وی بیان کرد: کارهای هوشمندانه و اشراف کامل مجموعه آگاهی در مرکز و استان سبب شده است تا از بروز پدیدههایی مانند سرقت به خوبی پیشگیری شود.
فرمانده انتظامی استان ایلام به آغاز پایش مسیرها اشاره کرد و یادآور شد که از امشب طرح کنترل و کاهش رفتوآمد به سوی شهر مهران اجرا میشود.
سردار سلیمانی بیان کرد: همچنین در ورودی پایانه شهید سلیمانی مرز مهران، دروازهبندیها انجام شده و نصب سایهبان برای رفاه زائران و نیروهای مستقر در دستور کار قرار دارد.
نشست ستاد ویژه اربعین با محور هماندیشی و هماهنگی روند آسانسازی رفت و آمد زائران با حضور «احمد کرمی» استاندار ایلام، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران و معاونان وی برگزار شد.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.