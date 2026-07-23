دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند سفرای اتحادیه اروپا بر سر بسته تحریم‌های بیست و یکم علیه روسیه به توافق رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر سر بسته تحریم‌های بیست و یکم خود علیه روسیه با هدف تشدید محدودیت‌ها بر بخش بانکی و افزایش فشار بر صنعت نفت و گاز این کشور توافق کرد.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در X گفت: «من از توافق بر سر بسته تحریم‌های بیست و یکم علیه روسیه استقبال می‌کنم. در زمانی که اوکراین شتاب نظامی خود را افزایش داده است، تحریم‌های ما همچنان پایه‌های اقتصادی تلاش‌های جنگی روسیه را تضعیف می‌کند.»

اورسولا فون در لاین گفت: «این بسته ۳۲ بانک روسی را به فهرست ممنوعیت تراکنش‌های اتحادیه اروپا اضافه می‌کند و اقداماتی را علیه شرکت‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملات نفتی اعمال می‌کند.»

این اتحادیه همچنین تعدیل سقف قیمت نفت روسیه را به مدت یک سال متوقف خواهد کرد تا از سود بردن مسکو از شوک‌های بازار جلوگیری کند.

وی افزود، برای اولین بار، اتحادیه اروپا کشتی‌هایی را که به ناوگان سایه روسیه کمک می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.

فون در لاین گفت که این اتحادیه همچنین «گام مهمی» در جهت ممنوعیت رسمی ورود جنگجویان روسی به اتحادیه اروپا برداشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
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