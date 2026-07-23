رئیس پلیس راه راهور فراجا از ثبت پرترددترین روز اجرای طرح اربعین خبر داد و گفت: مرز مهران همچنان بیشترین سهم تردد را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «احمد کرمی اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، نسبت به روز گذشته شاهد افزایش ۵۰ درصدی تردد وسایل نقلیه به سمت مرز‌های اربعین هستیم و حجم مراجعات به مبادی خروجی کشور به شکل محسوسی افزایش یافته است.

وی افزود: در مجموع شش مرز اربعینی کشور، میزان تردد خودرو‌ها نسبت به روز قبل ۵۰ درصد رشد داشته و بیش از ۴۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه به سمت مرز‌های کشور عزیمت کرده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تفکیک آمار تردد خودرو‌ها از آمار تردد زائران گفت: در حوزه تردد، دو شاخص مجزا شامل تردد ناوگان خودرویی و خروج زائران از مرز‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در هر دو بخش نسبت به روز‌های گذشته افزایش قابل توجهی ثبت شده است.

سردار کرمی اسد ادامه داد: از آغاز اجرای طرح ترافیکی اربعین تا صبح امروز، بیشترین حجم تردد‌های مرزی در شب گذشته به ثبت رسیده است؛ به گونه‌ای که در این بازه زمانی، بیش از ۸۱ هزار زائر از مرز‌های شش‌گانه کشور خارج شده‌اند.

وی تصریح کرد: همانند سال‌های گذشته، مرز مهران بیشترین سهم خروج زائران را به خود اختصاص داده و پس از آن مرز‌های شلمچه و خسروی در رتبه‌های بعدی پرترددترین مبادی خروجی قرار دارند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه بیشترین فراوانی تردد‌های مرزی در شش تا هفت روز ابتدایی اجرای طرح مربوط به روز گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: شرایط تردد در مرز‌ها نسبت به روز‌های قبل بسیار شلوغ‌تر بوده و استقبال هموطنان برای حضور در مراسم باشکوه اربعین همچنان روندی افزایشی دارد.

سردار کرمی اسد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تصادفات زائران اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، تنها سه فقره تصادف مرتبط با زائران به ثبت رسیده است که این حوادث در محور‌های ایلام–کرمانشاه، دهلران–اندیمشک و ایلام–مهران رخ داده و در مجموع ۱۰ نفر در این سوانح مصدوم شده‌اند.

وی همچنین درباره وضعیت مرز شلمچه پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع هیچ‌گونه اختلالی در روند تردد زائران ایجاد نکرده است و در حال حاضر پلیس و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در همه مرزها، به‌ویژه مرز شلمچه و سایر مرز‌های استان خوزستان، حضوری کامل و فعال دارند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: تمامی مسیر‌ها و مبادی خروجی کشور از آمادگی صددرصدی برخوردار هستند و برخلاف برخی شایعات و نگرانی‌های مطرح‌شده، هیچ مشکل خاصی در روند تردد زائران وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین گفت: در تمامی مرز‌های خروجی کشور شاهد حضور پرشور هموطنان هستیم و روند خدمت‌رسانی با آمادگی کامل، ایمن و بدون وقفه ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری پلیس