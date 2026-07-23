باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، با تاکید بر اهمیت حفظ میراثهای فرهنگی در ورزش، هنرهای رزمی سواره را جلوهای از ظرفیتهای هویتی و فرهنگی کشور دانست.
وی در جریان بازدید از اردوی تیم ملی هنرهای رزمی سواره، ضمن تجلیل از تلاشهای فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی و همچنین انجمن هنرهای رزمی سواره، از نمایش توانمندی دختران در این رشته حمایت کرد.
اسبقیان در پایان با ابراز امیدواری، خواستار افتخارآفرینی ملیپوشان ایران در عرصههای جهانی و نمایش قدرت ورزش بومی کشور شد.