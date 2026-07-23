معاون قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش با بازدید از اردوی تیم ملی هنر‌های رزمی سواره، این رشته را جلوه‌ای از هویت فرهنگی و ظرفیت‌های ورزشی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با تاکید بر اهمیت حفظ میراث‌های فرهنگی در ورزش، هنر‌های رزمی سواره را جلوه‌ای از ظرفیت‌های هویتی و فرهنگی کشور دانست.

وی در جریان بازدید از اردوی تیم ملی هنر‌های رزمی سواره، ضمن تجلیل از تلاش‌های فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی و همچنین انجمن هنر‌های رزمی سواره، از نمایش توانمندی دختران در این رشته حمایت کرد.

اسبقیان در پایان با ابراز امیدواری، خواستار افتخارآفرینی ملی‌پوشان ایران در عرصه‌های جهانی و نمایش قدرت ورزش بومی کشور شد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اسبقیان ، سواره
خبرهای مرتبط
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت شد
اسبقیان: اسکیت با استعدادیابی و توسعه ورزشکاران سازمان‌یافته به موفقیت می‌رسد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این اسب سواری فرهنگ ماست یا تیراندازی هم ها ...خیلی خوبه
۰
۰
پاسخ دادن
پوریا لطیفی‌فر به پرسپولیس پیوست + عکس
حضور صنعت نفت آبادان در لیگ برتر پیش رو قطعی است
جوانان بانوان ایران قرقیزستان را شکست دادند
تصمیم مهم تاجرنیا پیش از برگزاری مجمع استقلال
فسخ توافقی قرارداد پرسپولیس با امین کاظمیان
نخستین مدال تاریخ هاکی «چمنی» ایران با شیرینی صعود به جام جهانی به دست آمد
صعود مقتدرانه دختران هاکی ایران به نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا
عزیزی: دختران گلف ایران روی پای خود ایستاده‌اند
محمد خلیفه به استقلال پیوست
باشگاه مس رفسنجان: به شایعات توجه نکنید؛ رسیدگی پرونده در CAS ادامه دارد
آخرین اخبار
نخستین مدال تاریخ هاکی «چمنی» ایران با شیرینی صعود به جام جهانی به دست آمد
صعود مقتدرانه دختران هاکی ایران به نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا
جوانان بانوان ایران قرقیزستان را شکست دادند
محمد خلیفه به استقلال پیوست
باشگاه مس رفسنجان: به شایعات توجه نکنید؛ رسیدگی پرونده در CAS ادامه دارد
پوریا لطیفی‌فر به پرسپولیس پیوست + عکس
فسخ توافقی قرارداد پرسپولیس با امین کاظمیان
حضور صنعت نفت آبادان در لیگ برتر پیش رو قطعی است
تصمیم مهم تاجرنیا پیش از برگزاری مجمع استقلال
عزیزی: دختران گلف ایران روی پای خود ایستاده‌اند
تیم جدید ووزینیا مشخص شد
محمدی: امیدوارم نازنین شهرکی در ناگویا افتخارآفرینی کند
از تمرین خرید جدید بارسا تا وضعیت من‌سیتی بعد از پپ
قول استقلالی‌ها به بختیاری‌زاده/ کادرفنی تقویت می‌شود
اوسمار ویرا سرمربی دوا یونایتد اندونزی شد
میلاد زکی‌پور به تراکتور پیوست + عکس
جوانگرایی اجباری در استقلال کلید خورد
بانکوک میزبان مراسم اهدای جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا
آینده مبهم دنیس اکرت در استاندارد لیژ؛ بدون مشتری، بدون پیشنهاد!
بررسی عملکرد تیم والیبال در سال ۲۰۲۶ + فیلم
حضور داوران ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
۳ اتفاق مهم در جام جهانی ۲۰۲۶ که مشکوک به شرط‌بندی است
معاون توسعه ورزش بانوان: دختران ایران پاسخ اعتمادمان را می‌دهند
جام جهانی تیراندازی؛ چهل امیرانی در تفنگ ۱۰ متر هشتم شد
سوریان: برای دفاع از قهرمانی جهان به جمهوری آذربایجان می‌رویم
هنرجو: انتخابات اسکیت، نماد دموکراسی ورزشی بود
خوش شانسی شرمینه و رسیدن به فینال تفنگ بادی 
استارت موفق والیبال ساحلی ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
اینفانتینو تولد موشک ایرانی را تبریک گفت
عبدی:هدف اول ما صعود از گروه و بعد عبور از یک مسیر سخت‌تر است