باشگاه خبرنگاران جوان- محمد اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با تاکید بر اهمیت حفظ میراث‌های فرهنگی در ورزش، هنر‌های رزمی سواره را جلوه‌ای از ظرفیت‌های هویتی و فرهنگی کشور دانست.

وی در جریان بازدید از اردوی تیم ملی هنر‌های رزمی سواره، ضمن تجلیل از تلاش‌های فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی و همچنین انجمن هنر‌های رزمی سواره، از نمایش توانمندی دختران در این رشته حمایت کرد.

اسبقیان در پایان با ابراز امیدواری، خواستار افتخارآفرینی ملی‌پوشان ایران در عرصه‌های جهانی و نمایش قدرت ورزش بومی کشور شد.