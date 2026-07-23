باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سرهنگ مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به اقدامات این پلیس در ایام اربعین اظهار کرد: همزمان با آغاز سفر‌های اربعین، همکاران پلیس فتا در قالب میز‌های خدمت در مرز‌ها و موکب‌ها مستقر شده‌اند تا به زائران خدمات مشاوره‌ای و پاسخگویی به مسائل مرتبط با فضای مجازی ارائه کنند.

وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از شور و شوق زائران گفت: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های جعلی در فضای مجازی، اقدام به تبلیغ رزرو محل اقامت، مهمانسرا، خانه و ویلا در مسیر سفر می‌کنند و پس از دریافت بیعانه، دیگر پاسخگو نیستند.

رضایی از زائران خواست تنها از مسیر‌های قانونی و مراجع معتبر برای رزرو محل اقامت استفاده کنند و افزود: قیمت‌های غیرمتعارف و پایین‌تر از نرخ معمول می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد و نباید به چنین تبلیغاتی اعتماد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره خرید ارز اربعین نیز تأکید کرد: زائران ارز مورد نیاز خود را فقط از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تهیه کنند و به تبلیغات فروش دینار در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و گروه‌های مجازی اعتماد نکنند؛ زیرا ممکن است ارز تقلبی دریافت کنند یا پس از پرداخت وجه، هیچ ارزی تحویل نگیرند.

وی همچنین بر ثبت‌نام زائران در سامانه رسمی سماح تأکید کرد و گفت: مراجعه به سایت‌ها و پلتفرم‌های غیررسمی برای ثبت‌نام می‌تواند زمینه سوءاستفاده مجرمان سایبری را فراهم کند.

رضایی با اشاره به افزایش خرید‌های بین‌راهی در ایام اربعین، از زائران خواست هنگام استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، رمز کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و حتی‌الامکان از کارت بانکی با موجودی محدود برای خرید‌های روزانه استفاده کنند تا در صورت کپی شدن اطلاعات کارت، خسارت کمتری متوجه آنان شود.

وی افزود: پلیس فتا در بازارچه‌های مرزی و مبادی خروجی کشور، دستگاه‌های کارت‌خوان را به‌صورت مستمر بررسی می‌کند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا همچنین از زائران خواست از انتشار تصویر گذرنامه، بلیت و سایر مدارک هویتی در فضای مجازی خودداری کنند و گفت: انتشار این اطلاعات می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند.

وی انتشار عمومی زمان سفر در شبکه‌های اجتماعی را نیز اقدامی مخاطره‌آمیز دانست و اظهار کرد: اعلام اینکه اعضای خانواده برای چند روز در منزل حضور ندارند، می‌تواند امنیت محل سکونت را به خطر بیندازد؛ بنابراین بهتر است این اطلاعات فقط با افراد نزدیک و مورد اعتماد به اشتراک گذاشته شود.

رضایی در پایان با هشدار درباره انتشار اخبار جعلی مرتبط با اربعین گفت: زائران اخبار مربوط به وضعیت مرزها، سهمیه ارز، ثبت‌نام و سایر موضوعات را فقط از منابع رسمی دریافت کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با جرائم سایبری یا نیاز به راهنمایی، می‌توانند از طریق شماره **۰۹۶۳۸۰** یا پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، موضوع را پیگیری کنند.