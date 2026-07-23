باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: براساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز پنجشنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۵، شاخص کیفیت هوا به علت افزایش غلظت ذرات معلق PM ۲.۵ در شهر قم در وضعیت ناسالم برای تمام گروهها و در شهرهای قنوات و کهک در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به آسم از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان در منزل بمانند.
عموم شهروندان هم از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت خروج از منزل، مدت حضور در فضای آزاد را به حداقل برسانند.