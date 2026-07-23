رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان قم جزئیات صدور گذرنامه برای اتباع ایرانی و سند خادم برای اتباع خارجی در استان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان قم در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد : هزینه گذرنامه زیارتی یک دهم گذرنامه بین‌المللی است و شهروندان می‌توانند به صورت غیر حضوری، از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه «سخا» و برنامه کاربردی «پلیس من» درخواست خود را برای دریافت گذرنامه زیارتی ثبت کنند که این گذرنامه‌ها در کمترین زمان ممکن تا ۷۲ ساعت برای متقاضیان ارسال می‌شود.

مجتبی پایان با اشاره به روند خدمت رسانی به متقاضیان گذرنامه در دو بخش اتباع ایرانی و اتباع غیر ایرانی، از صدور گذرنامه‌های بین المللی و زیارتی در این رابطه خبر داد.

وی گفت: هزینه گذرنامه زیارتی یک دهم گذرنامه بین‌المللی است و شهروندان می‌توانند به صورت غیر حضوری، از طریق درگاه اینترنتی پلیس، سامانه «سخا» و برنامه کاربردی «پلیس من» درخواست خود را برای دریافت گذرنامه زیارتی ثبت کنند که این گذرنامه‌ها در کمترین زمان ممکن برای متقاضیان ارسال می‌شود، همچنین ۱۳ دفتر پلیس + ۱۰ در سطح استان برای پذیرش حضوری و خدمات رسانی به متقاضیان گذرنامه بین المللی و زیارتی فعال می‌باشند.

وی با ارائه آماری از روند درخواست‌ها در سال جاری گفت: امسال در سه مقطع شاهد موج درخواست‌ها بودیم که در همین رابطه در ایام منتهی به روز عرفه حدود ۷۰۰۰ مورد، از عرفه تا عاشورا حدود ۹۵۰۰ و از عاشورا تا به امروز ۱۵ هزار درخواست برای گذرنامه زیارتی شهروندان ایرانی ثبت شده است.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان گفت: بیش از ۹۵ درصد این درخواست‌ها به صورت غیر حضوری بوده و در اسرع وقت، حداکثر تا ۷۲ ساعت به دست متقاضیان رسیده است.

پایان، در ادامه با اشاره به خدمات اتباع غیر ایرانی مقیم استان گفت: در این بخش، صدور «سند زیارتی خادم» در جریان است و اتباع محترم باید از طریق دفاتر کفالت درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی‌های لازم، سند صادر شود.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان تأکید کرد: اتباع خارجی برای پیشگیری از درگیر شدن با مسائل جعل و سایر موارد کلاهبرداری، حتماً از طریق دفاتر کفالت سطح استان اقدام و طلاب جامعه المصطفی نیز از طریق مرکز امور طلاب نسبت به ثبت درخواست سند زیارتی اقدام نمایند.

وی با اشاره به چاپ و تحویل حدود ۱۱ هزار سند خادم برای اتباع غیر ایرانی از طریق دفاتر کفالت، تأکید نمود: با توجه به ممنوعیت صدور سند خادم در استان‌های مرزی، اتباع مقیم باید قبل از عزیمت به سفر نسبت به اخذ سند مذکور در استان محل سکونت خود اقدام کنند و بدون داشتن سند خادم (صادره در سال جاری) از حضور در مرز‌ها اکیداً خودداری کنند.

وی در خصوص مرز‌های خروجی و ورودی برای اتباع و مهاجرین خارجی نیز عنوان داشت: مرز شلمچه برای اتباع و مهاجرین خارجی مجاز مقیم کشور با سند خادم و مرز چذابه برای اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشور‌های افغانستان، پاکستان و شبه قاره هند با گذرنامه و ویزای عراق تعیین گردیده است.