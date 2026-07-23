عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پروژه جهاد آبرسانی که در دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: خوشبختانه یکی از پروژههای موفق و بهموقع ما همین پروژه جهاد آبرسانی است. هدفگذاری این پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا بوده است؛ یعنی سالانه ۲۵۰۰ روستا.
او افزود: اکنون در سال سوم اجرای این فرآیند هستیم طبق برنامه، تا این مقطع باید ۵۰۰۰ روستا تکمیل میشد که ما آبرسانی به بیش از ۵۰۰۰ روستا را انجام دادهایم ؛ امسال نیز عدد ۲۵۰۰ روستا را محقق خواهیم کرد.
باقرزاده کریمی ادامه داد: این پروژه بعداً در قالب برنامه پنجساله هفتم قرار گرفت که بر اساس آن، سالانه حدود ۲۰۰۰ روستا هدفگذاری شد و ما این عدد را محقق کردهایم.
او درباره منابع اعتباری مورد نیاز این پروژه گفت: عدد دقیق منابع اعتباری مورد نیاز آن اکنون در خاطرم نیست، اما این اطمینان را میدهم که پروژه جهاد آبرسانی یکی از معدود پروژههایی در کشور است که بهموقع و با تأمین اعتبار کافی کار خود را پیش میبرد؛ امیدواریم در انتهای برنامه هفتم به هدف ۱۰ هزار روستا برسیم.