عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه گفت: اکنون در سال سوم اجرای طرح جهاد آبرسانی هستیم طبق برنامه، تا این مقطع باید ۵۰۰۰ روستا تکمیل می‌شد که ما آبرسانی به بیش از ۵۰۰۰ روستا را انجام داده‌ایم؛ امسال نیز عدد ۲۵۰۰ روستا را محقق خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مسعود باقرزاده کریمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پروژه جهاد آبرسانی که در دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: خوشبختانه یکی از پروژه‌های موفق و به‌موقع ما همین پروژه جهاد آبرسانی است. هدف‌گذاری این پروژه آبرسانی به ۱۰ هزار روستا بوده است؛ یعنی سالانه ۲۵۰۰ روستا.

او افزود: اکنون در سال سوم اجرای این فرآیند هستیم طبق برنامه، تا این مقطع باید ۵۰۰۰ روستا تکمیل می‌شد که ما آبرسانی به بیش از ۵۰۰۰ روستا را انجام داده‌ایم ؛ امسال نیز عدد ۲۵۰۰ روستا را محقق خواهیم کرد.

باقرزاده کریمی ادامه داد: این پروژه بعداً در قالب برنامه پنج‌ساله هفتم قرار گرفت که بر اساس آن، سالانه حدود ۲۰۰۰ روستا هدف‌گذاری شد و ما این عدد را محقق کرده‌ایم.

او درباره منابع اعتباری مورد نیاز این پروژه گفت: عدد دقیق منابع اعتباری مورد نیاز آن اکنون در خاطرم نیست، اما این اطمینان را می‌دهم که پروژه جهاد آبرسانی یکی از معدود پروژه‌هایی در کشور است که به‌موقع و با تأمین اعتبار کافی کار خود را پیش می‌برد؛ امیدواریم در انتهای برنامه هفتم به هدف ۱۰ هزار روستا برسیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، جهاد آبرسانی
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