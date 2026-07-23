فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۴ تن آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "عیسی روشن قلب " به تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد و اظهار داشت: مبارزه با احتکار و قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی فراجا است و پلیس با قاطعیت با هرگونه قانون‌شکنی و اخلال در بازار برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی طی گشت زنی هدفمند به یک دستگاه کامیون باری که حامل مقادیر زیادی آرد خارج از شبکه توزیع بوده مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی کامیون مذکور را توقیف که طی بررسی، مقدار ۸۷ کیسه، معادل، ۴ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز کشف شد. این مقام انتظامی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش آرد کشف شده را دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا متهمان ۴۰ و ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.