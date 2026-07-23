باشگاه خبرنگاران جوان- «دیوید وارد»، از مؤسسه فریزر دانشگاه کوئینزلند استرالیا، میگوید: «یافتهها نشان داد که ضعف بدن میتواند یک نشانگر بالینی مستقل مهم برای کمک به تشخیص و درمان احتمالی زوال عقل باشد.»
وارد، نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید: «یافتههای ما نشان میدهد سالمندانی که دچار ضعف هستند، دو تا سه سال زودتر از سایر افراد، به زوال عقل مبتلا میشوند.»
او گفت: «افرادی که ضعیف در نظر گرفته میشدند، اما ناهنجاریهای معمول مغز مرتبط با زوال عقل را نداشتند، پنج تا شش سال زودتر به این بیماری مبتلا شدند.»
محققان در استرالیا، هلند، فنلاند و کانادا دادههای ۲۴ ساله بیش از ۱۶۰۰ شرکت کننده در پروژه حافظه و پیری مستقر در ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که ارتباط بین ضعف و تشخیص زودهنگام زوال عقل در همه گروههای مورد مطالعه ثابت است، اگرچه این تأثیر در مردان قویتر به نظر میرسد.
محققان گفتند نشانگرهای ژنتیکی، از جمله نوع ژن APOE ε۴ مرتبط با خطر بالاتر ابتلا به بیماری آلزایمر، بر یافتهها تأثیری نداشتند.
وارد گفت: «ارزیابی منظم ضعف بدنی میتواند در به تاخیر انداختن پیشرفت زوال عقل موثر باشد و ضعف اغلب از طریق ورزش، تغذیه خوب و مشارکت اجتماعی قابل پیشگیری و درمان است.»
منبع: مهر