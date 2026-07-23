باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در دیدار دوجانبه با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، که در صدر هیأتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرده است، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای گسترش همکاری‌های راهبردی تأکید کردند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به توافقات مشترک میان دو کشور، تسریع در اجرای کامل این توافقات را گامی مهم در مسیر ارتقای روابط و تأمین منافع متقابل دانستند و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

دو طرف با تأکید بر اهمیت همگرایی و هماهنگی مستمر، گشودن افق‌های جدید همکاری را ضرورتی راهبردی برای آینده روابط تهران و بغداد ارزیابی کرده و تصریح کردند که توسعه مناسبات همه‌جانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تأمین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت