سران جمهوری اسلامی ایران و عراق، بر ضرورت حفظ و تقویت پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان دو کشور، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای گسترش همکاری‌های راهبردی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در دیدار دوجانبه با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، که در صدر هیأتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرده است، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای گسترش همکاری‌های راهبردی تأکید کردند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به توافقات مشترک میان دو کشور، تسریع در اجرای کامل این توافقات را گامی مهم در مسیر ارتقای روابط و تأمین منافع متقابل دانستند و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

دو طرف با تأکید بر اهمیت همگرایی و هماهنگی مستمر، گشودن افق‌های جدید همکاری را ضرورتی راهبردی برای آینده روابط تهران و بغداد ارزیابی کرده و تصریح کردند که توسعه مناسبات همه‌جانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تأمین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران و عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
یا خدا باز یکی رفت آمریکا و برگشت اومد رفت پیش پزشکیان‌.... خدا بخیر کنه..
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
عراق هم شد کشور!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
درود بر دکتر پزشکیان ، بهترین ریس جمهور ایران بعد از اقای خاتمی
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