قیمت نفت خام برنت حدود ۵ درصد افزایش یافت و به نزدیک ۱۰۰ دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت خام برنت در بازار‌های بین‌المللی به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش ریسک‌های عرضه در بازار‌ها افزایش یافت.

قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت و نفت خام برنت به آستانه ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا حملات جدید به نفتکش‌ها در نزدیکی عربستان سعودی و تشدید تنش‌های آمریکا و ایران نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه را تشدید کرد.

قیمت نفت خام برنت، معیار بین‌المللی، بیش از ۴.۹ درصد افزایش یافت و به حدود ۹۸.۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن از اواخر ماه مه است.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسید.

پس از آنکه آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک نفتکش پس از اصابت حدود ۷۰ مایل دریایی در جنوب غربی بندر الشقیق عربستان سعودی آتش گرفته است، قیمت‌ها افزایش یافتند.

انصارالله یمن در این باره اعلام کرد که دو نفتکش سعودی را به دلیل نقض محاصره دریایی اعلام شده با پهپاد و موشک هدف قرار داده است.

اختلالات کشتیرانی که بر تنگه هرمز تأثیر می‌گذارد، می‌تواند به دریای سرخ و تنگه باب المندب، مسیر‌های اصلی حمل و نقل نفت خام و سوخت جهانی گسترش یابد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت خام برنت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
توروجان عزیزتان بزارید بره بالا بزارید مردم امریکام فشاربیاد روشون حرف مذاکره نزنید اجازه تنفس دوباره بهشون ندید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر یک زمانی نفت ما تمام شود چه خاکی باید در سرمان بریزیم هیچ چیز باکیفیتی برای صادرات نداریم
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