باشگاه خبرنگاران جوان- آیین رونمایی از کتاب «من الحسین» شامل گزیده فرهنگ جامع سخنان امام حسین (علیه‌السلام) امروز پنجشنبه با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

این اثر ارزشمند با دسته‌بندی منسجم و دقیق نامه‌ها، خطبه‌ها، احادیث اخلاقی، احکام و حتی اشعار حضرت سیدالشهدا، دریچه‌ای نو به تفکر و سبک زندگی ایشان می‌گشاید.

موضوع اصلی کتاب، جمع‌آوری سخنان و بیانات امام حسین (علیه‌السلام) از دوران کودکی تا آخرین لحظات حیات پربرکت ایشان است. کتاب «من الحسین» به قلم آقایان محمود شریفی، سید محمود مدنی، محمود احمدیان و سید حسین سجادی‌تبار گردآوری شده و در ۳۶۴ صفحه توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

این اثر که با هدف ارائه تصویری فراتر از واقعه عاشورا تدوین شده، امام حسین(ع) را در قامت معلمی دلسوز، همسری مهربان و مفسری عمیق به مخاطب معرفی می‌کند و برای جزئیات روابط روزمره، راستگویی، آداب معاشرت و گره‌های ذهنی و اخلاقی انسان امروز راهکار عملی ارائه می‌دهد. حذف روایات مکرر و تمرکز بر متن روان، مطالعه این اثر را برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان دلنشین ساخته است.