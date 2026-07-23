مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به خنثی‌سازی سریع حمله دشمن به سایت ناوبری غیرنظامی سیدان، از برقراری بلادرنگ زیرساخت‌های جایگزین و تداوم بدون وقفه پروازها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان در جریان بازدید از ایستگاه رادیویی (RCAG) سیدان با اشاره به حمله اخیر ارتش جنایتکار آمریکا به یکی از سایت‌های فعال در ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از پرواز‌های غیرنظامی، اظهار کرد: این اقدام با هدف ایجاد اختلال در روند حمل‌ونقل هوایی کشور طراحی شده بود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی افزود: با تلاش شبانه‌روزی، دانش فنی و آمادگی متخصصان داخلی، اقدامات دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن خنثی شد و زیرساخت‌ها و ارتباطات جایگزین به سرعت برقرار گردید، به‌گونه‌ای که خدمات هوانوردی و ناوبری هوایی بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یافت.

دهقان با تاکید بر ظرفیت بالای علمی و تخصصی در صنعت هوانوردی، تصریح کرد: این توانمندی، امکان ارائه مستمر خدمات ایمن و پایدار را فراهم کرده است و نشان‌دهنده بلوغ فنی کشور در حوزه ناوبری هوایی است.

او حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی را مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و گفت: در حالی که سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) همواره بر حفظ ایمنی پرواز‌ها تاکید دارد، دشمن صهیونیستی-آمریکایی با نادیده گرفتن این اصول، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است.

او با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان صنعت هوانوردی کشور، خاطرنشان کرد: همکاران ما با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدمات هوانوردی کشور در آینده با کیفیت، ایمنی و پایداری بیشتری به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

برچسب ها: فرودگاه ها ، شکست ، سناریو ، دشمن ، هوانوردی کشور
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