باشگاه خبرنگاران جوان- فصل آغازین مسابقات گلف برترین‌ها در سال ۱۴۰۵ که از ۲۸ تیرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر مرد و با «سوگند پاکی و احترام» آغاز شده بود روز گذشته با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بازیکنان در روز نخست رقابت‌ها، سوگند یاد کردند که با پاکی وجدان، رقابتی هوشمندانه و درنهایت احترام را به نمایش بگذارند و در طول رقابت با به نمایش گذاشتن بازی جوانمردانه، اصل پایبندی به سوگند را رعایت کردند.

طبق اعلام فدراسیون گلف، مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها امروز با حضور حمید عزیزی رئیس، مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون و نیز با حضور حسن کریمیان سرمربی تیم ملی برگزار و نفرات اول تا سوم به شرح زیر معرفی شدند:

۱. سجاد کرمپور با مجموع ۲۹۴ ضربه

۲. ابراهیم نوروی با مجموع ۲۹۸ ضربه

۳. سید محمود جوزی با مجموع ۳۰۵ ضربه