در پی وقوع ۳ سانحه رانندگی در شیراز ۱۲ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۳ تصادف در جاده‌های شیراز ۱۲ نفر مصدوم شدند.

تصادف در جاده شیراز با ۶ مصدوم

حادثه رانندگی در جاده شیراز ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۳ دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، پرادو و پراید در شیراز - سه راه دارالرحمه به سمت کوزه گری، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه ۶ نفر در این حادثه مصدوم شدند، افزود: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه، یک نفر را در محل درمان کردند و ۵ نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در شیراز با ۳ مصدوم

حادثه رانندگی در بلوار چمران شیراز ۳ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در شیراز، بلوار چمران، نبش خیابان نیایش، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، افزود: کارشناسان اورژانس با حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، ۲ نفر را در محل و به صورت سرپایی درمان و یک نفر را برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

او اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در شیراز با ۳ مصدوم

برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در شیراز ۳ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در شیراز - خیابان فضل آباد - کوچه ۱۰، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه یک نفر را در محل درمان کردند و ۲ نفر دیگر را برای تکمیل و ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.