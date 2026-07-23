باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه پودات - مسعود بارانی با بیان اینکه بیشترین خسارت به جامعه صیادی نوار ساحلی هرمزگان وارد شده است، گفت: تعداد زیادی از شناورها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیده یا به‌طور کامل نابود شده‌اند. به گفته وی، بیشترین خسارت لنج‌ها مربوط به شهرستان جاسک و بیشترین آسیب به قایق‌های صیادی مربوط به جزیره قشم است که منجر به بیکاری بیش از ۲۰۰۰ صیاد بومی شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به واقعه ۱۷ تیرماه در اسکله «پشت‌شهر» بندرعباس، افزود: در این حادثه ۴۰ فروند شناور آسیب دیدند که ۴ تا ۵ فروند آن به‌طور کامل از بین رفت. همچنین بخشی از سایبان‌ها، ادوات صید و دو اسکله شناور دولتی تخریب شد.

بارانی با تأکید بر اینکه با وجود این خسارت‌ها، جریان صید و صیادی در استان متوقف نشده است، خاطرنشان کرد: با حضور به‌موقع صیادان، اعضای تعاونی‌ها و نمایندگان شیلات در جابه‌جایی سریع شناورها از محل حادثه، از گسترش آسیب‌ها جلوگیری شد. وی همچنین وضعیت عمومی دو همکار یگان حفاظت که در این حادثه دچار جراحت جزئی شده بودند را مطلوب اعلام کرد.