باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مرندی، استاد دانشگاه گفت: اگر به ایران حمله شود، این کشور نیز تلافی خواهد کرد و در صورت تلافی، این کشورها با پیامدهای بسیار سنگینی روبه‌رو خواهند شد. در این صورت، آن‌ها از هم خواهند پاشید، مردم ناچار به ترک این کشورها خواهند شد و آن‌ها را رها خواهند کرد.

در نتیجه، این اتفاق به معنای پایان این کشورها و همچنین پایان صنعت نفت و گاز آن‌ها، دست‌کم برای چند سال و شاید حتی برای مدت بسیار طولانی‌تر، خواهد بود. در نهایت، این وضعیت می‌تواند به یک فروپاشی عمیق و گسترده اقتصادی در سطح جهان منجر شود.