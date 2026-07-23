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مرندی: حمله به زیرساخت‌های ایران، جهان را به لبه فروپاشی اقتصادی می‌کشاند + فیلم

مرندی استاد دانشگاه هشدار داد: حمله به زیرساخت‌های ایران می‌تواند با پاسخ متقابل، جهان را وارد فروپاشی عمیق و گسترده اقتصادی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مرندی، استاد دانشگاه گفت: اگر به ایران حمله شود، این کشور نیز تلافی خواهد کرد و در صورت تلافی، این کشورها با پیامدهای بسیار سنگینی روبه‌رو خواهند شد. در این صورت، آن‌ها از هم خواهند پاشید، مردم ناچار به ترک این کشورها خواهند شد و آن‌ها را رها خواهند کرد.

در نتیجه، این اتفاق به معنای پایان این کشورها و همچنین پایان صنعت نفت و گاز آن‌ها، دست‌کم برای چند سال و شاید حتی برای مدت بسیار طولانی‌تر، خواهد بود. در نهایت، این وضعیت می‌تواند به یک فروپاشی عمیق و گسترده اقتصادی در سطح جهان منجر شود.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
الهی آمین به صحبت انتهایی
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