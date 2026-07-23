خبرنگار انگلیسی: ترامپ در حال کوبیدن میخ بر تابوت خودش است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تونی گاسلینگ، خبرنگار انگلیسی در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی، با انتقاد از رویکرد واشنگتن در قبال کشورهای عربی گفت آمریکا در تلاش است کشورهایی مانند عربستان، بحرین و امارات را به صحنه تقابل نیابتی با ایران و روسیه تبدیل کند؛ سیاستی که به گفته او، مشابه الگویی است که پیش‌تر در اوکراین دنبال شده بود و می‌تواند روابط این کشورها با آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو کند.

وی همچنین با اشاره به تلاش ترامپ برای گسترش همکاری‌های هسته‌ای با عربستان و یادآوری پرونده قتل جمال خاشقجی، این تصمیم را اقدامی پرهزینه توصیف کرد و افزود انتقادها در رسانه‌ها، سنا و کنگره آمریکا نسبت به این سیاست‌ها در حال افزایش است. به گفته گاسلینگ، ترامپ با ادامه این مسیر، «در حال کوبیدن میخ بر تابوت سیاسی خودش» است.