مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام شد و در مجموع این نسبت طی دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳‏‏‏/۰۵ مورخ ۱۳‏‏‏/۲‏‏‏/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش می‌یابد.

گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است، بانک‌ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ‏‏‏‏‏‏

برچسب ها: بانک مرکزی ، سپرده قانونی
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