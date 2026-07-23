باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۵ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش مییابد.
گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، بانکها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.