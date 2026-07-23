جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل پلیس برای تأمین امنیت زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: با اجرای طرح‌های ویژه انتظامی و ترافیکی، تمامی یگان‌های پلیس استان برای برقراری امنیت، تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به زائران اربعین در آمادگی کامل قرار دارند.

وی افزود: مأموران پلیس با حضور مستمر در محورهای مواصلاتی، ضمن روان‌سازی ترافیک، بر رعایت قوانین رانندگی نظارت خواهند داشت تا زائران سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان از زائران خواست پیش از سفر، نسبت به تکمیل مدارک و دریافت گذرنامه اقدام کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب، پلیس را در تأمین امنیت و آرامش سفرهای اربعین یاری کنند.

منبع:فراجا