باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل شیلات(آب های داخلی) سیستان و بلوچستان در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره‌کل و معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه سلمان اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در آب‌های داخلی، افزایش تولید و تقویت اقتصاد بومی در مناطق کمتر برخوردار استان منعقد شده است.

عباس علیزاده با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری از اولویت‌های اداره‌کل شیلات سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رود، افزود: در قالب این تفاهم‌نامه، شیلات مسئولیت ارائه آموزش‌های تخصصی، نظارت فنی بر اجرای طرح‌ها، انتقال دانش و تجربه های فنی، ارائه مشاوره به بهره‌برداران و تأمین بچه‌ماهی گرمابی مورد نیاز واحدهای جدید را بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: هدف از این همکاری تنها راه‌اندازی واحدهای تولیدی نیست بلکه تلاش می‌شود با ارائه خدمات فنی و نظارتی، کیفیت تولید، بهره‌وری و پایداری اقتصادی طرح‌ها افزایش یافته و زمینه کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان فراهم شود.

علیزاده اظهار کرد: آموزش صحیح بهره‌برداران، نظارت مستمر بر فرآیند تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، نقش مهمی در توسعه پایدار آبزی‌پروری، افزایش تولید و تحقق اهداف امنیت غذایی در استان خواهد داشت.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه سلمان نیز گفت: این معاونت از ظرفیت گسترده پایگاه‌های بسیج در مساجد و محله ها برای شناسایی افراد مستعد و علاقه‌مند به فعالیت در حوزه آبزی‌پروری استفاده خواهد کرد تا زمینه مشارکت بیشتر جوانان و فعالان محلی در این بخش فراهم شود.

محمدعلی میری افزود: یکی از مهم‌ترین تعهدات سپاه سلمان در این تفاهم‌نامه، تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی کم‌بهره و حمایت از فرآیند تأمین مالی طرح‌های آبزی‌پروری است تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد عرصه تولید شوند.

وی تصریح کرد: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تخصصی شیلات و توان مردمی بسیج، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید آبزیان، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی ساکنان مناطق کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان را فراهم خواهد کرد.

منبع :شیلات سیستان و بلوچستان