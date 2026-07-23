تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل شیلات (آب‌های داخلی) سیستان و بلوچستان با معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه سلمان با هدف توسعه آبزی‌پروری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی در مناطق کمتر برخوردار استان روز پنجشنبه امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل شیلات(آب های داخلی) سیستان و بلوچستان در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره‌کل و معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه سلمان اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در آب‌های داخلی، افزایش تولید و تقویت اقتصاد بومی در مناطق کمتر برخوردار استان منعقد شده است.

عباس علیزاده با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری از اولویت‌های اداره‌کل شیلات سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رود، افزود: در قالب این تفاهم‌نامه، شیلات مسئولیت ارائه آموزش‌های تخصصی، نظارت فنی بر اجرای طرح‌ها، انتقال دانش و تجربه های فنی، ارائه مشاوره به بهره‌برداران و تأمین بچه‌ماهی گرمابی مورد نیاز واحدهای جدید را بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: هدف از این همکاری تنها راه‌اندازی واحدهای تولیدی نیست بلکه تلاش می‌شود با ارائه خدمات فنی و نظارتی، کیفیت تولید، بهره‌وری و پایداری اقتصادی طرح‌ها افزایش یافته و زمینه کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان فراهم شود.

علیزاده اظهار کرد: آموزش صحیح بهره‌برداران، نظارت مستمر بر فرآیند تولید و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، نقش مهمی در توسعه پایدار آبزی‌پروری، افزایش تولید و تحقق اهداف امنیت غذایی در استان خواهد داشت.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه سلمان نیز گفت: این معاونت از ظرفیت گسترده پایگاه‌های بسیج در مساجد و محله ها برای شناسایی افراد مستعد و علاقه‌مند به فعالیت در حوزه آبزی‌پروری استفاده خواهد کرد تا زمینه مشارکت بیشتر جوانان و فعالان محلی در این بخش فراهم شود.

محمدعلی میری افزود: یکی از مهم‌ترین تعهدات سپاه سلمان در این تفاهم‌نامه، تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی کم‌بهره و حمایت از فرآیند تأمین مالی طرح‌های آبزی‌پروری است تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد عرصه تولید شوند.

وی تصریح کرد: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تخصصی شیلات و توان مردمی بسیج، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید آبزیان، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی ساکنان مناطق کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان را فراهم خواهد کرد.

منبع :شیلات سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: شیلات ، آبزی‌پروری
خبرهای مرتبط
کلنگ‌زنی اولین مجتمع آبزی‌پروری مداربسته در سراوان
مسئولان از سرمایه‌گذاران صنعت آبزی‌پروری منطقه سیستان حمایت کنند
شیلات خوزستان در مسیر تولید ثروت گام برمی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
آخرین اخبار
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
همکاری شیلات سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان برای توسعه آبزی‌پروری و اشتغال پایدار
آمادگی پلیس سیستان و بلوچستان برای تأمین امنیت زائران اربعین
واگذاری زمین‌های راکد در سیستان و بلوچستان بازنگری می‌شود
آماده‌باش کامل راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
آمادگی کامل نیروهای مستقر در سواحل مکران برقرار است/ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است
۲ پرتابه در کنارک اصابت کرد
۱۲۷۶ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی شد
۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع است؛ بهسازی ۶۰۰ مدرسه سیستان و بلوچستان
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق / هلاکت ۲ تروریست
زیرساخت‌ها برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها ارتقا یافت
تشدید نظارت بر رعایت حقوق قانونی کارگران در شرکت‌های خدماتی سیستان و بلوچستان
روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به بندر چابهار پیگیری می‌شود