باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز پنجشنبه «نگرانی عمیق» خود را از تشدید تنشها در خاورمیانه ابراز کرد و از آمریکا و ایران خواست که خصومتها را متوقف کنند، به گفتوگو بازگردند و در بحبوحه نگرانیها از احتمال از سرگیری درگیری تمامعیار، راهحل سیاسی را دنبال کنند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «دستاوردهای حاصل از مذاکرات به سختی به دست آمده است و از سرگیری خصومتها به نفع هیچ طرفی نیست. حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.»
لین گفت: "طرفین مربوطه باید آرام باشند و خویشتنداری کنند، خصومتها را متوقف کنند، تعامل و گفتوگو را از سر بگیرند، به حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشند و در اسرع وقت به یک آتشبس جامع و پایدار دست یابند. "
چین بارها خواستار کاهش تنش در خاورمیانه شده و خود را به عنوان حامی تعامل دیپلماتیک معرفی کرده و هشدار داده است که رویارویی نظامی مجدد، خطر بیثباتی منطقه خلیج فارس و تضعیف تلاشهای شکننده برای کاهش تنشها را به همراه دارد.
آخرین درخواست پکن برای گفتوگو در حالی مطرح شد که ایالات متحده و ایران پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد در ماه گذشته برای پایان دادن به جنگ، به مدت ۱۲ روز است که دوباره درگیر حملات نظامی تلافیجویانه شدهاند که عمدتا با تجاوز نظامی آمریکا آغاز شده است.
منبع: میدل ایست مانیتور