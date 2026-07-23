چین از آمریکا و ایران خواست که خصومت‌ها را متوقف کرده و گفت‌و‌گو را از سر بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز پنجشنبه «نگرانی عمیق» خود را از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ابراز کرد و از آمریکا و ایران خواست که خصومت‌ها را متوقف کنند، به گفت‌و‌گو بازگردند و در بحبوحه نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری تمام‌عیار، راه‌حل سیاسی را دنبال کنند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «دستاورد‌های حاصل از مذاکرات به سختی به دست آمده است و از سرگیری خصومت‌ها به نفع هیچ طرفی نیست. حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.»

لین گفت: "طرفین مربوطه باید آرام باشند و خویشتنداری کنند، خصومت‌ها را متوقف کنند، تعامل و گفت‌و‌گو را از سر بگیرند، به حل اختلافات از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک پایبند باشند و در اسرع وقت به یک آتش‌بس جامع و پایدار دست یابند. "

چین بار‌ها خواستار کاهش تنش در خاورمیانه شده و خود را به عنوان حامی تعامل دیپلماتیک معرفی کرده و هشدار داده است که رویارویی نظامی مجدد، خطر بی‌ثباتی منطقه خلیج فارس و تضعیف تلاش‌های شکننده برای کاهش تنش‌ها را به همراه دارد.

آخرین درخواست پکن برای گفت‌و‌گو در حالی مطرح شد که ایالات متحده و ایران پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد در ماه گذشته برای پایان دادن به جنگ، به مدت ۱۲ روز است که دوباره درگیر حملات نظامی تلافی‌جویانه شده‌اند که عمدتا با تجاوز نظامی آمریکا آغاز شده است.

منبع: میدل ایست مانیتور

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، نقض آتش‌بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ما هم خواهان این هستیم که چین و سازمان ملل و هر میانجی بخصوص پاکستان و قطر خفه شن یه جوری حرف میزنند انگار ما هر بار زدیم زیر میز مذاکره
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به جای این اظهار نظر ها، مثل اروپایی ها، که به آمریکا کمک می کنند، به ایران کمک کنید. این همه نفت ما را می برید، کمی هم به لحاظ جنگ افزاری کمک کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اقدام انگلیس جنایتکار در حمایت نظامی از آمریکا جنایتکار، مصداق تجاوز به ایران است
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آتش دولت وحشی آمریکا جنایتکار دامن همه جهان را خواهد گرفت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چین شکر خورد بهش ربطی نداره.الان این حرف طرفداری از غرب هست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
نگران ذخایر نفت خودش
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Germany
ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
دست آوردهای خوب مذاکرات کجا بوده که شما فهمیدین؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ای خائنان شرق ای روسیه و چین شما ایران قوی رانمیخواهید شماایران صعیف را میخواهید شما ۴۷سال نفت را زیرقیمت اوپک ازایران خریده اید ۴۷سال نفت خریدید وپولش را بلوکه کردید ۴۷سال سودجویی ازایران نه پیمان دفاعی باایران بستید ونه ...
چین وروسیه ازایران سواری می‌گیرند مرگ برروسیه مرگ برچین مرگ برشرقگدای وطنفروش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چین تا میبینه قیمت نفت جهانی داره بالا میکشه شروع میکنه به صحبت کردن
چرا چون از کشورهای دیگه هم داره نفت میخره گرون میشه ناراحت میشن
وگرنه ایران رو بزنن مهم نیست فقط نفت گرون نشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا حتی یک مسوول ایرانی نمیگه دیگه مذاکره ای در کار نیست؟؟ چرا همه سکوت کردن؟؟؟!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جین پشت کرد روسیه گرفتار جنگ برنامه دارن با وارد شدن روباه پیرو تخلیه کارونان سفارت این کشور،خبسث وفرانسه خواب جدیدی برای ایران دیدن ترکیه عزاق لبنان هم با ترامپ وامریکا داشتن حواستون باشه تسلیم نشویم نترسیم حسابی بکوبیم ولی هوشیار باشیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
این اسمش مذاکره نیست جناب چین،اسمش پاسخگو کردن ماست.
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