وزیر خارجه گفت: با آمریکا مشکل میانجی نداریم. مشکل نوع رویکرد آمریکاست؛ رویکرد غیرمنطقی و سلطه طلبانه که با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران  در حاشیه دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور کشورمان در تهران گفت: مسلما توافق نامه ایران و عراق یکی از مباحث جدی ماست که تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده ولی لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد. بعضی نگرانی‌ها همچنان در برخی نقاط وجود دارد که امیدواریم آن‌ها هم رفع شوند.

عراقچی افزود: نخست وزیر عراق البته سفری به واشنگتن داشتند. طبیعی است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود از این سفر را به ما منتقل کنند که امری عادی است. ضمن اینکه ما در حال حاضر با آمریکا مشکل میانجی نداریم. مشکل نوع رویکرد امریکاست که رویکرد غیرمنطقی، زیاده خواهانه و سلطه طلبانه این کشور است که با برخورد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. تا زمانی که درک نکنند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود ندارد، طبیعتاً زمینه‌ای برای حرکت در این مسیر نیز فراهم نخواهد شد. این موضوع هم نیازی به پیغام و پسغام ندارد؛ کافی است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.

وزیر خارجه تاکید کرد: اربعین نیز یکی از موضوعات جاری ماست. رایزنی‌های ما با دوستانمان در عراق از مدت‌ها قبل آغاز شده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. هر سال، با توجه به گستردگی مراسم اربعین، هماهنگی‌های لازم میان مقامات امنیتی، اجرایی و تدارکاتی انجام می‌شود. از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد و من اطمینان دارم که امسال نیز مراسم اربعین با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، آمریکا ، عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ولی ما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با آمریکا جنایتکار مشکلی داریم
ولی ما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با انگلیس جنایتکار مشکلی داریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مشگل اصلی ما با عربستان وامارات وقطر هست باید کاخهای سلطنتی این کشورها مورد هدف قرار بگیرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا امارات وعربستان وقطر مورد حمله قرار نمی گیرد دشمن اصلی اینها هستند کویت وبحرین نوچه های اینها هستند مسعولان هرگز وعده های عربستان وامارات وقطر را باور نکنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
روبیو: ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد: «به نظر می‌رسد ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت. هزینه‌ای که ایران می‌پردازد هر شب بیشتر خواهد شد.»
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا واسرائیل و کشورهای عربی خائن منطقه باید تاوان جنایات خودرابدهند...
میانجی چه یکی چه ده تا .....
پاره های پیکر کودکان میناب ، عزیزان لامرد و جنوب غیور و عزیزدل امت رهبرشهید را یادتون باشه .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
درچنین شرایطی مذاکره کنندگان میرن کنار تا نظامی ها کار رو حل کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اقدام انگلیس جنایتکار در حمایت نظامی از آمریکا جنایتکار، مصداق تجاوز به ایران است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ولی ما اما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با آمریکا جنایتکار مشکلی داریم
ولی ما اما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با انگلیس جنایتکار مشکلی داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
آتش دولت وحشی آمریکا جنایتکار دامن همه جهان را خواهد گرفت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اطلاعیه شماره ۴۶ و پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام؛ هشدار به رژیم پادشاهی انگلیس: بیش از این پرونده خود را سنگین نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ایران متأسفانه از سال 1359 تاکنون در مورد جنایت های آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای عربی و... 100 درصد کوتاهی کرده است
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی 100 درصد فقط تهدیدی علیه مردم ایران و کشور ایران بوده است که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هم از سال 2001 تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نکردند و فقط سکوت اختیار کردند چرا؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ولی ما اما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با آمریکا جنایتکار مشکلی داریم
ولی ما اما از سال 1332 تاکنون در همه زمینه با انگلیس جنایتکار مشکلی داریم
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