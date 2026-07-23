باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که توافقنامه هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی تنها در صورتی تأیید خواهد شد که ریاض به توافقنامه ابراهیم بپیوندد.
ترامپ در وبسایت تروث سوشال نوشت: «توافقنامه هستهای غیرنظامی (غنیسازی مواد انجام نخواهد شد!) که بین وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی منعقد شده و فقط مربوط به کاربردهای غیرنظامی مانند مواردی است که ایران و [امارات متحده عربی] امارات (و دیگران) در حال حاضر دارند، تأیید خواهد شد، اما کاملاً منوط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامههای بسیار محترم و موفق ابراهیم است.» او تأکید کرد: «ایالات متحده مخالف تأسیسات هستهای غیرنظامی (غنیسازی نشده) نیست.»
پیش از این، وزارت انرژی ایالات متحده تأیید کرده بود که واشنگتن به یک توافقنامه هستهای غیرنظامی ۳۰ ساله با عربستان سعودی به ارزش دهها میلیارد دلار دست یافته است.