باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دهقان در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس، گزارشهای ارائهشده را بیانگر روحیه جهادی، انگیزه و مسئولیتپذیری مدیران و کارکنان این مجموعه دانست و گفت: خوشحالکننده است که با وجود شرایط خاص کشور، روند خدمترسانی در بخشهای مختلف بدون وقفه ادامه دارد و فعالیت دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی با انسجام و هماهنگی مطلوب در حال انجام است.
او افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با آمادگی کامل، نقش مؤثری در پشتیبانی از لجستیک کشور، حملونقل، جابهجایی کالا، واردات و صادرات ایفا کرده و این اقدامات با هدایتهای مقام عالی وزارت و تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان این وزارتخانه محقق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه مسکن و شهرسازی نیز با وجود همه محدودیتها، اجرای پروژههای تأمین مسکن متوقف نشده و برنامههای خانهدار شدن مردم با روشهای مختلف در حال پیگیری است تا امید متقاضیان حفظ شود.
دهقان با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که در کنار انجام مسئولیتهای تخصصی، خدمترسانی پایدار به مردم را نیز با تمام توان ادامه دهیم و این رسالت تنها با تلاش، همدلی و حضور مستمر در میدان محقق خواهد شد.
او، استان فارس را به دلیل وسعت، موقعیت راهبردی، ظرفیتهای مذهبی، تاریخی و گردشگری، از استانهای مهم کشور برشمرد و گفت: مسئولیت مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این استان سنگینتر است و خوشبختانه روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر در جهت رفع مشکلات و خدمت به مردم در مجموعه راه و شهرسازی فارس بهخوبی مشهود است.
محمدمهدی عبداللهی، رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، با اشاره به تعامل و همافزایی مطلوب میان اعضای شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: تعامل سازنده میان دستگاههای عضو شورا، مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، بستر مناسبی برای پیشبرد برنامهها و تسریع در اجرای پروژههای حوزه راه و شهرسازی فراهم کرده است.
او افزود: با وجود شرایط خاص کشور، تمامی دستگاههای عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و هیچیک از پروژههای راهسازی، عمرانی و زیربنایی استان متوقف نشده است. روند اجرای طرحها و ارائه خدمات به مردم با قوت ادامه دارد.
در پایان این نشست، موضوعات مرتبط با مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، ارتقای آمادگی دستگاههای عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان و تداوم خدمترسانی در شرایط خاص کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: راه و شهرسازی فارس