وزارت امور خارجه، تصمیم هیات حاکمه انگلیس برای در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی جهت تدارک حملات نظامی آمریکا علیه ملت ایران را شدیدا محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم هیات حاکمه جدید انگلیس برای در اختیارگذاشتن پایگاه‌های نظامی و امکانات این کشور جهت تدارک و تسهیل حملات نظامی غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران را شدیدا محکوم می‌کند. 

این تصمیم، آشکارا خلاف اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است و طبق بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، مصداق عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب خواهد شد.

سیاستگزاران انگلیسی در حالی چنین تصمیمی گرفته‌اند که به خوبی می‌دانند حملات نظامی آمریکا علیه ایران که با مشارکت رژیم اشغالگر و نسل‌کش اسرائیل شروع شد و تاکنون ادامه یافته است، تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و هرگونه مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای این حملات غیرقانونی به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، انگلیس
خبرهای مرتبط
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
نامه ایروانی به شورای امنیت در پی اقدامات جنگی آمریکا علیه ایران
بقائی: هیچ بندی از تفاهم‌نامه اجازه ایجاد مسیر موازی در تنگه هرمز را نمی‌داد
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
روبیو: ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت/ و این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا جنایتکار در مورد توافق متهم است و نه مدعی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
انگلیس وارد جنگ شد.مواظب پا دوهای داخلی آن باشید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
با قدرت به هر تجاوزی پاسخ می‌دهیم
۱۹:۰۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
با قدرت به هر تجاوزی پاسخ می‌دهیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اینبار به نظرم جنگ تمام کننده خودش رو ظاهر کرده تمام کشورهایی که مخالف جنگ با ایران بودن الان کم کم دارن نظرشون عوض میشه و خاکشون رو در اختیار آمریکا میذارن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
در صورت استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی انگلیس در جنگ بر عیله ایران. هدف مشروع تمام پایگاه‌های نظامی انگلیس برای ایران میباشد...
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۷:۱۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
انگلیس هم جوونش میخواره!حالا که جنگ لاجرمه و چاره ای نیست،جبهه شرق قبل از شکست باید بتونه با هم متحد بشه،ایران روسیه،چین،کره شمالی
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چهل و هفت سال تمام اروپا و آمریکا و اسرائیل با ایران سر جنگ دارند چیز تازه ای نیست،،.بازم پیروز میدان ما هستیم
۱
۹
پاسخ دادن
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
آخرین اخبار
بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است
پاسخ عراقچی به روبیو: «سر در خاک» راهبرد وابستگان اسرائیل در دولت آمریکاست
پزشکیان در پیامی درگذشت استاد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت
ایران و عراق در پایان سفر رسمی الزیدی بیانیه مشترک صادر کردند
نخست وزیر عراق با قالیباف دیدار کرد
تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی، نقشه راه توسعه روابط تهران و بغداد است
امنیت در همه مرز‌ها برقرار است
کنایه قالیباف به آمریکایی‌ها: خودشان را با نفت سه رقمی تنبیه کردند
وزیر کشور برای شرکت در نشست وزیران کشور بریکس وارد دهلی‌نو شد
پزشکیان در پیامی درگذشت هنرمند فرهیخته زنده‌یاد امیر حجازی را تسلیت گفت
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران/ هشدار به انگلیس: پرونده خود را سنگین‌تر نکنید
امضای تفاهم نامه مشترک بین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق
وزارت خارجه صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران را محکوم کرد
عراقچی: با آمریکا مشکل میانجی نداریم، مشکل رویکرد آمریکاست
تأکید ایران و عراق بر تحکیم روابط راهبردی و گشودن افق‌های جدید همکاری
استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق
نخست وزیر عراق وارد تهران شد
بقائی: هیات‌حاکمه آمریکا در حال عادی‌سازی جنایات است
پیام سپاه پاسداران به مردم اردن: حق قانونی ما است که دشمن متجاوز و قاتل فرزندانمان را هدف قرار دهیم
سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
سپاه خطاب به مردم کویت: آمریکاست که تمامیت ارضی شما را هتک کرده نه ما
یک فروند کشتی در مسیر نا ایمن تنگه هرمز دچار آتش سوزی و دو کشتی با سرعت به عقب برگشتند
علت تغییر مسیر تشییع پیکر رهبر شهید در تهران چه بود؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ مرداد