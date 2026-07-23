رییس پلیس راه البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در روز جمعه ۲ مرداد ماه جاری در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ روز جمعه ۲ مرداد ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: تردد از ساعت ١٥ همان روز از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

وی افزود: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنکوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد خواهد بود .

کرمی یادآورشد : همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٦ روز جمعه ۲ مرداد با اعلام ماموران پلیس راه در محل ، به صورت یک طرفه خواهد بود.

رییس پلیس راه البرز درخصوص وضعیت ترافیک درراه های استان البرزگفت: اکنون ترافیک درخط جنوبی آزادراه کرج -قزوین حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه دربرخی نقاط نیمه سنگین است.

برچسب ها: کندوان ، پلیس راه
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