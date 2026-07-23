دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول پلمب ۱۵ کافه و قلیان‌سرا در دزفول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای نظارت بر واحدهای صنفی، با دستور   دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول و در جریان اقدامات نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، حدود ۱۵ کافه و قلیان‌سرا به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و ارتکاب تخلفاتی از جمله سرو قلیان، ایجاد سد معبر و عدم رعایت ضوابط مربوط به شئونات و عفت عمومی پلمب شدند.

 وی  ضمن تذکر به متصدیان تمامی کافه‌ها و واحدهای صنفی مشابه، افزود:  فعالیت این واحدها باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و رعایت ضوابط قانونی، صنفی و انتظامی، همچنین رعایت حجاب و عفت عمومی و جلوگیری از هرگونه رفتار مغایر با شئونات اجتماعی، الزامی است.

 

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول  بیان کرد:  در این راستا به تمامی واحدهای صنفی فعال در این حوزه هشدار داده می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد صنفی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کرم‌الهی ادامه داد : همچنین به مدیران کسب و کارها و گردانندگان صفحات و کانال‌های فضای مجازی هشدار داده می‌شود از انتشار و بازنشر تصاویر و فیلم‌هایی که موجب تبلیغ، ترویج یا عادی‌سازی رفتارهای خلاف قانون و مغایر با عفت عمومی می‌شود، خودداری کنند. بدیهی است در صورت احراز تخلف، موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته و برای متخلفان، حسب مورد، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

 وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات و هنجارشکنی‌ها ادامه خواهد داشت و با واحدهای صنفی متخلف و افرادی که به هر نحو موجب اخلال در نظم عمومی و نقض قوانین شوند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: پلمب ، قلیان سرا
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