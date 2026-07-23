باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری، یکی از بزرگترین پروژههای تاریخ تولیدات نمایشی ایران، همچنان در مسیر تولید قرار دارد. این مجموعه که زندگی سلمان فارسی را در سه دوره تاریخی ایران باستان، بیزانس و حجاز روایت میکند، پس از وقفهای کوتاه به دلیل شرایط جنگی، بار دیگر با قدرت وارد مرحله فیلمبرداری شده است.
حسین طاهری، تهیهکننده این سریال، با اشاره به روند پیشرفت پروژه اظهار کرد: گروه تولید در چهار مسیر همزمان در حال فعالیت است؛ پایان فصل ایران، مراحل پستولید بخشهای آمادهشده، پیشتولید فصل حجاز و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای ادامه فیلمبرداری.
به گفته طاهری، بخش ایران در مراحل پایانی قرار دارد و یکی از مهمترین بخشهای باقیمانده، فیلمبرداری سکانسهای بزرگ جنگی مربوط به دوره خسروپرویز و بهرام چوبین در منطقه گلستان است. وی پیشبینی کرد که فیلمبرداری فصل ایران تا پایان آبان یا آذرماه به پایان برسد.
تهیهکننده «سلمان فارسی» درباره زمان پخش این مجموعه توضیح داد که برنامهریزی برای آغاز پخش در زمستان انجام شده و گروه تولید تلاش میکند این وعده عملی شود.
وی با اشاره به همزمانی مراحل مختلف تولید گفت: دوبله سریال به صورت منظم در حال انجام است، صداگذاری آغاز شده و برنامهریزی دقیقی صورت گرفته تا قسمتهای مورد نیاز برای پخش، در زمان مناسب آماده شوند.
طاهری تأکید کرد که برخلاف برخی پروژهها که تدوین پس از پایان فیلمبرداری آغاز میشود، در «سلمان فارسی» آقای میرباقری همزمان با فیلمبرداری، تدوین را دنبال کرده است. به گفته وی، از مجموع حدود ۶۰ قسمت سریال، تدوین اولیه تقریباً برای تمام قسمتها انجام شده و تنها بخشهایی از فیلمبرداری و سپس تدوین نهایی باقی مانده است.
روایت زندگی سلمان؛ از تولد تا جستوجوی حقیقت
تهیهکننده «سلمان فارسی» درباره محور داستان این مجموعه گفت: فصل ایران با روایتی از تولد حضرت سلمان آغاز میشود؛ از شرایط تولد، کودکی، تربیت و رشد شخصیتی او تا تبدیل شدنش به انسانی جستوجوگر که در مسیر یافتن حقیقت، از تمدنها و فرهنگهای مختلف عبور میکند.
در این سریال، علاوه بر زندگی سلمان، شکوه دوره ساسانی، ساختار اجتماعی و فرهنگی آن زمان و تقابل دو قدرت بزرگ ایران و روم باستان نیز به تصویر کشیده میشود.
طاهری معتقد است اگر بخواهیم عنوان دیگری برای این مجموعه انتخاب کنیم، میتوان آن را «در جستوجوی حقیقت» نامید؛ چراکه محور اصلی داستان، مسیر پرسشگری، شناخت، ایمان و تحول درونی سلمان فارسی است.
وی توضیح داد: سلمان در مسیر زندگی خود با مسیحیت آشنا میشود و همین روحیه جستوجوگری او، باعث شکلگیری اتفاقات مهمی در زندگیاش میشود. او پس از ترک پنهانی ایران، راهی تیسفون، سپس بیزانس، شهر اموریه، فلسطین و سرزمین شام میشود و در این مسیر با ادیان، فرهنگها و تمدنهای مختلف روبهرو میشود.
در نهایت، بزرگان دینی بیزانس به سلمان نشانی منجی موعود را در سرزمین حجاز میدهند و او راهی این سرزمین میشود؛ سفری که در ادامه به اسارت، حضور در یثرب، همراهی با مهاجرین و انصار و پیوستن به پیامبر اکرم (ص) ختم میشود و روایت تا واقعه غدیر خم ادامه پیدا میکند.
نگاهی متفاوت به صدر اسلام از زاویه سلمان فارسی
طاهری درباره فصل حجاز این مجموعه گفت: هر بخش از «سلمان فارسی» ویژگیهای خاص خود را دارد. فصل ایران، تصویری از یکی از مهمترین دورههای تاریخی کشور ارائه میکند؛ دورهای که برای بسیاری از مخاطبان پرسشهای فراوانی درباره آن وجود دارد.
وی فصل حجاز را نیز دارای ویژگیهای منحصربهفرد دانست و گفت: نگاه داوود میرباقری به صدر اسلام، از زاویه شخصیت سلمان فارسی، نگاهی خردمندانه و تمدنی است و شباهتی به نگاه مصطفی عقاد ندارد.
به گفته وی، این مجموعه تلاش میکند تصویری عمیقتر از تاریخ اسلام ارائه دهد؛ تصویری که تنها بر جنگها و رخدادهای سیاسی متمرکز نیست، بلکه دانش، اندیشه، ایمان و مسیر رشد یک شخصیت بزرگ تاریخی را دنبال میکند.
طاهری سلمان فارسی را یکی از دانشمندترین شخصیتهایی میداند که وارد صدر اسلام شد و معتقد است سیر دانش، ایمان و جستوجوی حقیقت او، یکی از جذابترین بخشهای این روایت خواهد بود.
«سلمان فارسی» در قامت یک پروژه جهانی
تهیهکننده این مجموعه ادامه داد: از ابتدا نگاه گروه تولید، ساخت اثری در قامت ایران بزرگ و با استانداردهای جهانی بوده است. «سلمان فارسی» تنها یک سریال تلویزیونی نیست، بلکه پروژهای فراملی، فرهنگی و تمدنی است که به پرسشهای تاریخی نسل جوان درباره ایران، اسلام و ارتباط این دو پاسخ میدهد.
طاهری صنعت سینما و تلویزیون را یک دانشگاه بزرگ خواند و گفت: این پروژه فرصتی فراهم کرده تا نسل جدیدی از نیروهای متخصص در حوزه آثار تاریخی تربیت شوند.
کارگاههای «سلمان فارسی»؛ سرمایهای برای آینده سینمای ایران
وی ادامه داد که در طول سالهای تولید این مجموعه، کارگاههای تخصصی متعددی شکل گرفته که میتواند بهعنوان یک سرمایه برای آینده صنعت تصویر ایران مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته طاهری، جزئیات فراوانی از طراحی لباس، دکور، معماری، شیوه زندگی مردم، ابزارها، ارابهها و عناصر تاریخی این دورهها ثبت و مستندسازی شده و این مجموعه میتواند برای پژوهشگران و هنرمندان آینده یک منبع ارزشمند باشد.
وی معتقد است که ایران باید سهم بیشتری در صنعت سینما و تلویزیون منطقه داشته باشد و تولید آثاری مانند «سلمان فارسی» میتواند الگویی برای ساخت پروژههای بزرگتر در آینده باشد.
ضرورت حمایت برای حفظ شتاب تولید «سلمان فارسی»
طاهری در بخش دیگری از صحبتهایش با تأکید بر اهمیت حفظ سرعت تولید این پروژه گفت: تأمین منابع مالی یکی از مهمترین نیازهای فعلی «سلمان فارسی» است. واقعیت این است که طبق برنامهریزی اولیه، بخش ایران باید سال گذشته به پایان میرسید، اما به دلیل شرایط سازمان و محدودیتهایی که در تأمین بودجه این مجموعه وجود داشت، روند کار با دشواریهایی مواجه شد.
تهیهکننده «سلمان فارسی» با درخواست حمایت بیشتر از این پروژه ادامه داد: خواهش من این است که این سریال مورد حمایت و مساعدت قرار بگیرد. این مجموعه فقط متعلق به صداوسیما نیست؛ یک پروژه فراملی، جهانی، بینالمللی، تمدنی و فرهنگی است. این سریال در قامت ایران بزرگ، ایران اسلامی و فرهنگ تشیع ساخته میشود و همه این مفاهیم در آن حضور دارد.
منبع: رسانه ملی