نمادی از رواق دارالذکر و مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی ساخته شد و امشب در رویداد آیینی محرم شهر رونمایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری چهارمین رویداد آیینی «محرم شهر» میدان آزادی، نمادی از رواق ملکوتی دارالذکر و مزار رهبر شهید انقلاب، رونمایی خواهد شد.

این نماد برگرفته از محل دفن رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی است و تلاش شده با استفاده از المان‌های تصویری و هنری، حس و حال همان فضا برای سوگواران رهبر شهید تداعی شود تا کسانی که امکان حضور در حرم رضوی را ندارند، به یاد قائد شهید امت، دقایقی را در تهران با او خلوت کنند. 

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، کربلا و نجف برگزار شد و در نهایت، رواق دارالذکر در مشهد مقدس آرامگاه ابدی آن شهید و فضایی برای دلدادگی عاشقان امام خامنه‌ای شد. 

براساس این گزارش، مراسم رونمایی از نماد رواق ملکوتی دارالذکر و مزار رهبر شهید انقلاب، امشب پنجشنبه ۱ مرداد ماه در چهارمین رویداد آیینی محرم شهر در میدان آزادی برگزار می‌شود. این مراسم حوالی ساعت ۲۰ با حضور عزاداران حسینی و سوگواران رهبر شهید انقلاب خواهد بود. 

برچسب ها: اربعین ، دارالذکر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
رهبر شهید صدای دلنشین و رهنمودهای بهشتی داشت و خستگی را از دلدادگان می‌گرفت روحشان شاد یادشان گرامی باد
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
قربون رهبروم برم الهییییییی روحشون شاد 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۲۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی...
جسم آقا از تهران رفت ..
اما یادش تا ابد میماند...
۲۶
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
گفته بود نباید با آمریکا مذاکره کرد از همون روز اول رفتن مذاکره!
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