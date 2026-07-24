دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ گفت: براساس آمار در تیرماه ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی شد که این میزان مازاد بر تقاضاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ گفت: در حال حاضر تولید مرغ بیش از تقاضاست، از این رو خرید حمایتی پشتیبانی امور دام تا حدی به بازار کمک‌ کرده است، اما کماکان مرغداران مرغ زنده را کمتر از قیمت تمام شده عرضه می کنند.

به گفته وی، استمرار زیان فعلی مرغداران منجر به عدم جوجه ریزی، کاهش تولید و حذف گله های مولد خواهد شد؛ بنابراین صدور مجوز صادرات بسیار حایز اهمیت است، اما تاکنون صادراتی رخ نداده است.

مبصری ادامه داد: بخشی از بازارهای اطراف به خودکفایی رسیدند و اشباع شدند، همچنین وجود رقبای سنگین در منطقه و بالابودن قیمت تمام شده ناشی از حذف ارز ترجیحی و محدودیت رقابت موجب شده تا امر صادرات دشوار شود؛ بنابراین صادرکنندگانی امکان صادرات دارند که بتوانند زنجیره ارزش را حفظ کنند و تولید مستمر و پایدار داشته باشند که این امر منجر به تعادل بازار و ارزآوری خواهد شد.

این مقام مسئول جوجه ریزی تیرماه را ۱۳۵ میلیون قطعه برآورد کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که ۱۵ تا ۲۰ میلیون قطعه تولید مازاد است که انتظار می رود این میزان مازاد به مصرف صادرات برسد یا توسط پشتیبانی امور دام خرید حمایتی شود.

وی قیمت تمام شده مرغ زنده را ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حداکثر هر کیلو مرغ زنده در بازار ۲۳۰ هزار تومان به فروش می رسد و در خصوص مرغ گرم در میادین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان توزیع می شود که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان زیان را متحمل صنعت می کند.

به گفته مبصری، با توجه به آنکه صادرات مرغ توسط تجار ما تداوم نداشته است، از این رو ورود مجدد به بازارهای هدف منجر به افزایش هزینه های بازاریابی و به تعویق افتادن صادرات می شود و از طرفی بازارهایی که با هزینه های بالا بدست آوردیم، از دست می دهیم. از این رو پیش بینی بر آن است که ماهانه امکان صادرات ۱۰ تا ۱۵ هزار تن مرغ به عراق، افغانستان و ازبکستان و قزاقستان وجود دارد.