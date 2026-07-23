صعود قیمت نفت به نزدیکی ۱۰۰ دلار، بازده اوراق قرضه را افزایش داد و انتظار جهان برای تداوم تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش فایننشال تایمز، فروش گسترده اوراق قرضه جهانی امروز پنجشنبه شدت گرفت و هزینه‌های استقراض برای کشور‌های بزرگ را به بالاترین سطح خود در سال جاری رساند، زیرا افزایش قیمت نفت به نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه، ترس از شوک تورمی را دوباره زنده کرد.

افزایش قیمت جهانی نفت

نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله آلمان با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۳.۲۱ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ است. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نزدیک به اوج خود در طول جنگ ایران افزایش یافته است، زیرا چشم‌انداز افزایش پایدار قیمت نفت، انتظارات مربوط به نرخ بهره بانک‌های مرکزی را تغییر می‌دهد.

تشدید حملات بین آمریکا و ایران، امید سرمایه‌گذاران را برای بازگشایی کامل تنگه هرمز به روی نفت خام دریایی و جلوگیری از یک بحران طولانی مدت انرژی جهانی از بین برده است.

یمن همچنین این هفته محاصره عربستان سعودی را اعلام کرد که باعث افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته در روز پنجشنبه شد.

در همین زمینه، مایک بل، رئیس استراتژی بازار در شرکت مدیریت دارایی RBC Blue Bay، گفت: «سرمایه‌گذاران فقط می‌خواستند به کارشان ادامه دهند و مسئله هرمز را فراموش کنند، اما این همیشه شبیه یک آرزوی محال به نظر می‌رسید. نادیده گرفتن واقعیت، استراتژی مناسبی برای مقابله با ریسک سیاسی نیست.»

همزمان با افزایش قیمت نفت، بازدهی‌ها نیز افزایش یافته است، به طوری که قیمت نفت خام برنت از کمی بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه در آغاز ماه جولای به ۹۸.۴۲ دلار در هر بشکه در روز پنجشنبه افزایش یافته است.

بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا که نرخ بهره طیف وسیعی از بدهی‌ها، از جمله وام‌های مسکن و استقراض دولتی را تعیین می‌کند، در آغاز معاملات به ۴.۶۸ درصد افزایش یافت و آن را به سطح ۴.۶۹ درصدی که در آغاز جنگ با ایران به دست آمده بود، نزدیک کرد.

بازده سایر اوراق قرضه جهانی این هفته به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید، به طوری که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به ۴ درصد رسید.

بازده معادل اوراق قرضه دولتی انگلیس روز پنجشنبه ۰.۰۵ درصد افزایش یافت و به ۵.۰۸ درصد رسید، اما همچنان کمتر از اوج خود در ماه مه است.

آمادگی برای یک دوره طولانی تورم

اگرچه قیمت نفت همچنان پایین‌تر از سطح ۱۲۶ دلار در هر بشکه ثبت شده در ماه مه است، سرمایه‌گذاران اعلام کرده‌اند که افزایش بازده نشان می‌دهد که بازار برای موج طولانی تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، با جهش قیمت دیزل، بنزین و گاز طبیعی، آماده است.

سرمایه‌گذاران با دقت سلسله جلسات بانک‌های مرکزی را زیر نظر خواهند داشت تا نشانه‌هایی از واکنش تعیین‌کنندگان نرخ بهره به افزایش اخیر قیمت انرژی را مشاهده کنند.

سرمایه‌گذاران نگرانند که ذخایر نفتی که در اولین افزایش قیمت نفت در مارس گذشته مورد استفاده قرار گرفتند، این بار حفاظت کافی را فراهم نکنند.

بانک انگلیس ماه گذشته در گزارش سالانه ثبات مالی خود هشدار داد که اگر قیمت‌ها دوباره افزایش یابد، ممکن است «دامنه محدودی» برای اقدامات جزئی قبلی، مانند آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت کشورها، برای کاهش قیمت‌ها وجود داشته باشد.

انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا که از زمان افزایش قیمت نفت، نرخ بهره را افزایش داده است، در جلسه روز پنجشنبه خود نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما معامله‌گران، طبق بازار‌های مشتقات، پیش‌بینی می‌کنند که تا آوریل آینده حداقل دو افزایش سه‌ماهه دیگر انجام شود.

انتظارات از افزایش نرخ بهره

همچنین انتظار می‌رود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تا ماه مارس حداقل دو بار نرخ بهره را به میزان یک چهارم درصد افزایش دهد. این نشان دهنده یک تغییر عمده از انتظاراتی است که قبل از جنگ علیه ایران وجود داشت، زمانی که معامله‌گران انتظار داشتند فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش دهند.

تغییر سیاست تهاجمی فدرال رزرو، شرط‌بندی‌ها روی نرخ‌های بهره بالاتر را تشویق کرده است. کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، در اولین جلسه خود در ماه گذشته، تمایل خود را برای افزایش نرخ‌ها در صورت لزوم نشان داد و بر استقلال خود از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدت‌هاست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده است، تأکید کرد.

انتظارات تورمی کوتاه‌مدت افزایش یافته است، به طوری که شاخص سوآپ تورم یک‌ساله آمریکا - تخمینی از تورم در طول یک سال، به طور میانگین برای سال بعد - روز پنجشنبه به ۴.۱۵ درصد رسید که بالاترین سطح آن از ژانویه ۲۰۲۵ است.

جان هیل، رئیس استراتژی تورم آمریکا در بارکلیز، گفت: «با وجود افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی کاهش نمی‌یابد. این نشان می‌دهد که این یک مشکل تورمی است که فدرال رزرو لزوما نمی‌تواند آن را حل کند.»

منبع: المیادین