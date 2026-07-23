باشگاه خبرنگاران جوان - جلال‌زاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در راستای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ناوگان حمل‌ونقل باری استان مسئولیت بارگیری و انتقال تجهیزات، اقلام و ملزومات مواکب اربعین خراسان جنوبی را به مرز‌های کشور بر عهده دارند.

او افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با ستاد اربعین استان ۱۵۰ دستگاه انواع ناوگان باری و ۳۰۰ راننده باری استان، موکب‌ها و تجهیزات خدمات‌رسانی زائران اربعین را به صورت تبرعی و رایگان انتقال می‌دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به نقش مؤثر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در پشتیبانی از این رویداد بزرگ معنوی تصریح کرد: عملیات انتقال تجهیزات مواکب با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، انجمن‌های صنفی، رانندگان و مالکان ناوگان باری در حال انجام است تا مواکب استان بتوانند در زمان مقرر در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر شده و خدمات‌رسانی خود را به زائران آغاز کنند.

جلال‌زاده با قدردانی از همراهی و مشارکت فعالان بخش حمل‌ونقل باری استان، گفت: رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل خراسان جنوبی همانند سال‌های گذشته با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی، نقش ارزشمندی در پشتیبانی از مواکب اربعین ایفا کرده‌اند.

او تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بسیج ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل، در کنار دستگاه‌های اجرایی و ستاد اربعین استان، تلاش می‌کند تا فرآیند انتقال تجهیزات مواکب و خدمات‌رسانی به زائران با نظم، ایمنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

جلال‌زاده تصریح کرد: به منظور بررسی وضعیت ایمنی ناوگان استان، بازدید‌های مشترک با هماهنگی فرماندهی انتظامی پلیس راه استان از ناوگان اعزامی انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در این راستا علاوه بر توصیه‌های لازم به رانندگان برای رعایت موارد مرتبط با ایمنی، بهداشت قبل از سفر بررسی عملکرد ناوگان در طول مسیر رصد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی