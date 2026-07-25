رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: براساس آمار پتانسیل تولید بالای ۲ میلیون تن تخم مرغ در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: طی یک هفته اخیر قیمت تخم مرغ درب مرغداری به نرخ تمام شده خود نزدیک شده است.

وی قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۲۲۰ هزار تومان معادل هر شانه ۴۴۰ تا ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت پیشنهادی اتحادیه به وزارت جهاد برای هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۲۶۰ هزار تومان بود، اما نرخ مدنظر وزارت جهاد ۲۳۰ هزار تومان است که در حال حاضر قیمت تخم مرغ با نرخ مدنظر وزارت جهاد فاصله چندانی ندارد.

کاشانی ادامه داد: طی یک ماه اخیر با تولک بری گله های مرغ های تخم گذار در راستای کاهش زیان مرغداران موجب شد تا نرخ تخم مرغ به قیمت تمام شده نزدیک شود.

رئیس هیئت اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه مشکلی در تامین و تولید تخم مرغ مورد نیاز کشور نداریم، افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل است و کماکان نگران مازاد تولید در ماه آینده با بازگشت گله ها به چرخه تولید هستیم.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تیر به ۱۰۰ هزار تن، مرداد بیش از ۱۱۰ هزار تن و مرداد ۱۲۰ هزار تن برسد.

کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به طور محدود در حال انجام است، افزود: امسال پیش بینی می شود که صادرات تخم مرغ به رقم سال قبل نرسد که براین اساس میزان صادرات به نصف رقم سال قبل نخواهد رسید، درحالیکه بالای ۲ میلیون تن توان تولید تخم مرغ در کشور وجود دارد.

وی گفت: امسال پیش بینی می شود که میزان تولید تخم مرغ به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن برسد‌.