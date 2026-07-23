باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با استاندار خوزستان با اشاره به مطالبات گندمکاران اظهار کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان یکی از دغدغههای اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز به صورت مستمر این موضوع را دنبال میکند.
وی افزود: تامین منابع خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات دولتی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها انجام میشود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: رییسجمهور نیز در جلسات هیات دولت بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید داشته و منابع مالی لازم برای این منظور در حال تامین است.
طلایی با بیان اینکه بخشی از مطالبات گندمکاران در هفته جاری پرداخت خواهد شد گفت: دولت خود را متعهد به پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان میداند و تلاش میکند این فرآیند در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی تصریح کرد: پیشنهادها و رهنمودهای استاندار خوزستان در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مطرحشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای وزارتخانه، تامین بهموقع نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر سهمیه نهادههای مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری استان تا پایان شهریورماه در سامانه بارگذاری شده و تولیدکنندگان میتوانند بدون دغدغه نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.
طلایی تصریح کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، رفع نگرانی تولیدکنندگان در زمینه تامین نهادههاست تا آنان بتوانند با تمرکز بر افزایش کمیت و کیفیت تولید، نقش مؤثرتری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
وی همچنین درباره طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام گفت: این طرح یکی از پروژههای راهبردی بخش کشاورزی کشور است و با پیگیریهای استاندار خوزستان، مطالعات و اقدامات کارشناسی آن انجام شده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مهمترین چالش اجرای این طرح، تامین منابع مالی است که برای آن در بودجه سال جاری اعتبارات پیشبینی شده و راهکارهایی از جمله استفاده از ظرفیت مولدسازی نیز در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری همچنان در دستور کار دولت قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد آن همکاری و پیگیری لازم را انجام خواهد داد.
منبع: استانداری خوزستان