معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران در هفته جاری خبر داد و گفت: دولت تامین منابع مالی خرید تضمینی گندم را با جدیت دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با استاندار خوزستان با اشاره به مطالبات گندمکاران اظهار کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نیز به صورت مستمر این موضوع را دنبال می‌کند.

وی افزود: تامین منابع خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات دولتی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: رییس‌جمهور نیز در جلسات هیات دولت بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید داشته و منابع مالی لازم برای این منظور در حال تامین است.

طلایی با بیان اینکه بخشی از مطالبات گندمکاران در هفته جاری پرداخت خواهد شد گفت: دولت خود را متعهد به پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان می‌داند و تلاش می‌کند این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تصریح کرد: پیشنهادها و رهنمودهای استاندار خوزستان در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مطرح‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی خوزستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه، تامین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر سهمیه نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری استان تا پایان شهریورماه در سامانه بارگذاری شده و تولیدکنندگان می‌توانند بدون دغدغه نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.

طلایی تصریح کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، رفع نگرانی تولیدکنندگان در زمینه تامین نهاده‌هاست تا آنان بتوانند با تمرکز بر افزایش کمیت و کیفیت تولید، نقش مؤثرتری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند.

وی همچنین درباره طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام گفت: این طرح یکی از پروژه‌های راهبردی بخش کشاورزی کشور است و با پیگیری‌های استاندار خوزستان، مطالعات و اقدامات کارشناسی آن انجام شده است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مهم‌ترین چالش اجرای این طرح، تامین منابع مالی است که برای آن در بودجه سال جاری اعتبارات پیش‌بینی شده و راهکارهایی از جمله استفاده از ظرفیت مولدسازی نیز در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری همچنان در دستور کار دولت قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد آن همکاری و پیگیری لازم را انجام خواهد داد.

منبع: استانداری خوزستان

برچسب ها: مطالبات گندمکاران ، جهادکشاورزی
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